Наумов: «Тренерский штаб „Локо“ состоит из людей, у которых нет лицензий»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов порассуждал о перспективах команды в текущем сезоне.

Я даже не стал учить фамилии тренеров «Локомотива», которые сейчас управляют командой. Мне это ни к чему. Мне кажется, весь тренерский штаб «Локомотива» до конца этого года уйдет. Он состоит из людей, у которых нет лицензий, разрешения на работу в РПЛ — это несерьезно. Сейчас мне кажется, что в «Локомотиве» тренерского штаба просто нет. Если команда будет хорошо играть, то это не потому, что ей руководят эти тренеры, а вопреки.

Сегодня, если рассматривать вопрос, кто станет чемпионом, можно сделать вывод: это «Зенит». За второе место непонятно, кто будет бороться. Оно валяется это место – беру не хочу. «Спартак» не в очень хорошем состоянии: новый тренер, ушел спортивный директор, снова начнется эта чехарда. В ЦСКА пришел Федотов, не знает пока, что там делать, не подготовлена команда к сезону. Из «Сочи» Федотов ушел, а пришел туда Гаранин. Как они будут защищать второе место? Потеряли двух ведущих игроков – защитника Родригао и форварда Кассьерру. Тренер «Енисея» и тренер «Сочи» — разные профессии. «Динамо» потеряло игроков, там новый тренер. Поэтому остается один «Зенит».

«Локомотив» на этом фоне выглядит предпочтительнее, потому что команда сформирована. И в принципе команда неплохая. Если бы руководство было нормальное в «Локомотиве» и тренерский штаб – не надо было оттуда Лоськова, Пашинина выгонять. Так вот если бы был нормальный тренерский штаб, можно было бы смотреть в будущее с оптимизмом. Когда Семина из клуба убирали, я говорил: второе место будем вспоминать как сказку. Вот прошлый чемпионат «Локомотив» закончил на шестом. Зато тренеры — новые. Пришел новый тренер для чего – чтобы шестыми стать? Сейчас станем четвертыми или пятыми. Я сомневаюсь, что «Локомотив» в тройку войдет.