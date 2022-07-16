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Гендир «Химок» — о матче с «Зенитом»: «Мы наиграли на победу»

16 июля 2022, 12:24
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки1 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Генеральный директор «Химок» Дмитрий Ульянов прокомментировал результат встречи против «Зенита» в первом туре РПЛ.

Результат для нас положительный, стартовали в новом сезоне хорошо. Я считаю, что мы наиграли на победу, потому что у нас были более острые моменты.

Перед нами стоит задача показать результат лучше, чем в прошлом сезоне. Во-вторых, постараться побить рекорд, который мы установили в сезоне-2020/21 (8-е место).

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Gvokall (комментарий удален) (раскрыть)
16 июля в 14:45
Продолжаешь фантазировать? Видимо думаешь, что мы футбол не смотрели? Смотрели. и кое что в нем понимаем.
альсато
альсато
16 июля в 13:51
Смешные люди в химарях!)))))....еще впереди 29-ть туров...-наигрывайте))))
PATRIOT1965
PATRIOT1965
16 июля в 13:44
Наиграли бы, то выиграли.
stanichnik
stanichnik
16 июля в 13:36
Химчанам уже пора забыть этот матч и перестать судачить о нём, а готовиться к встрече с нижегородцами.
n3mxu5ab82sq
n3mxu5ab82sq
16 июля в 12:42
С владением мячем 70 на 30, смешной генеральный директор, как в спартаке.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
16 июля в 12:28
Наиграли..так с 3-мя очками вас....
Победный счёт тоже пусть сами себе придумают....6:0...8:0...
И отмечают ещё месяц...неимоверную победу над чемпионом......
Гость
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