Гендир «Химок» — о матче с «Зенитом»: «Мы наиграли на победу»

Генеральный директор «Химок» Дмитрий Ульянов прокомментировал результат встречи против «Зенита» в первом туре РПЛ .

Результат для нас положительный, стартовали в новом сезоне хорошо. Я считаю, что мы наиграли на победу, потому что у нас были более острые моменты.

Перед нами стоит задача показать результат лучше, чем в прошлом сезоне. Во-вторых, постараться побить рекорд, который мы установили в сезоне-2020/21 (8-е место).