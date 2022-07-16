Лантратов: «По второму тайму с „Зенитом“ казалось, что мы потеряли 2 очка»

Голкипер «Химок» отреагировал на ничью в поединке против «Зенита» в первом туре РПЛ .

Всё хорошо, идём дальше. Потеряли ли «Химки» два очка? По первому тайму казалось, что нет. По второму, можно сказать, да. Мы довольны результатом. Всё нормально.