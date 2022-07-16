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Лантратов: «По второму тайму с „Зенитом“ казалось, что мы потеряли 2 очка»

16 июля 2022, 12:20
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки1 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Голкипер «Химок» Илья Лантратов отреагировал на ничью в поединке против «Зенита» в первом туре РПЛ.

Всё хорошо, идём дальше. Потеряли ли «Химки» два очка? По первому тайму казалось, что нет. По второму, можно сказать, да. Мы довольны результатом. Всё нормально.

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ДСА
ДСА
16 июля в 13:24
Все остались при своих.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
16 июля в 12:33
Да дали бы Химкам за второй тайм 2 очка...
Где там в РФС очки лежат...??
Чего жалко что ли...??
А то второй день найти не могут...
Ironigor
Ironigor
16 июля в 12:22, ред.
Ну если бы первый тайм Зенит сделал то что должен был сделать, то и второй тайм был бы скорее всего уже формальностью.
Ну а в конце матча у Химок был хороший шанс завершить матч в свою пользу. Тут уж как получилось.
В любом случае Химки молодцы !
Удачи Юрану с Химками ! Всем Добра !
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