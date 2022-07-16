Лантратов: «По второму тайму с „Зенитом“ казалось, что мы потеряли 2 очка»

Голкипер «Химок» Илья Лантратов отреагировал на ничью в поединке против «Зенита» в первом туре РПЛ.
Всё хорошо, идём дальше. Потеряли ли «Химки» два очка? По первому тайму казалось, что нет. По второму, можно сказать, да. Мы довольны результатом. Всё нормально.
Где там в РФС очки лежат...??
Чего жалко что ли...??
А то второй день найти не могут...
Где там в РФС очки лежат...??
Чего жалко что ли...??
А то второй день найти не могут...
Ну а в конце матча у Химок был хороший шанс завершить матч в свою пользу. Тут уж как получилось.
В любом случае Химки молодцы !
Удачи Юрану с Химками ! Всем Добра !
Ну а в конце матча у Химок был хороший шанс завершить матч в свою пользу. Тут уж как получилось.
В любом случае Химки молодцы !
Удачи Юрану с Химками ! Всем Добра !