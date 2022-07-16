Камышев: «Задача-максимум для „Химок“ — стать чемпионом! Почему нет?»

Футболист «Химок» Илья Камышев поделился мыслями по поводу задач клуба на новый сезон РПЛ.
Касательно целей на сезон – идём от игры к игре. Наверное, задача-минимум — остаться в РПЛ, а максимум — стать чемпионом! Почему нет? Надо мечтать о великом. В нашу команду я верю.
В матче 1-го тура РПЛ подмосковный клуб сыграл вничью с «Зенитом» (1:1).
Тот кто не проиграл Зениту ...дома...- автоматически претендент на чемпионство...)))
Тот кто не проиграл Зениту ...дома...- автоматически претендент на чемпионство...)))