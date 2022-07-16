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Камышев: «Задача-максимум для „Химок“ — стать чемпионом! Почему нет?»

16 июля 2022, 10:44

Футболист «Химок» Илья Камышев поделился мыслями по поводу задач клуба на новый сезон РПЛ.

Касательно целей на сезон – идём от игры к игре. Наверное, задача-минимум — остаться в РПЛ, а максимум — стать чемпионом! Почему нет? Надо мечтать о великом. В нашу команду я верю.

В матче 1-го тура РПЛ подмосковный клуб сыграл вничью с «Зенитом» (1:1).

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Все комментарии
Murat Faizullayev
Murat Faizullayev
16 июля в 16:42
Первый матч сыграли вничью и сразу думается о чемпионстве, весь матч ещё впереди, лучше думать как не вылететь из РФПЛ
ЮЗИК
ЮЗИК
16 июля в 11:48
Настрой мне нравится, у Юрана получается настроить команды
Jeck Denielse
Jeck Denielse
16 июля в 11:39
Вообще край...
Тот кто не проиграл Зениту ...дома...- автоматически претендент на чемпионство...)))
stanichnik
stanichnik
16 июля в 10:52, ред.
Мечтать можно в детстве, а в его возрасте пора реализовывать, только не мечты, а планы.
ZIBO rock
ZIBO rock
16 июля в 10:51
А Талалаев одобрил?!)
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