Иван: «Перехожу в „Зенит“ ради новых возможностей в карьере»

Новобранец «Зенита» попрощался в соцсетях с болельщиками «Коринтианса».

Я покидаю «Коринтианс» ради новой возможности в моей карьере. Я очень ценю клуб, который открыл мне свои двери и дал возможность познакомиться с этой страстной публикой.

Благодарю всех, с кем довелось поработать в клубе. Спасибо и вперед, «Коринтианс»!