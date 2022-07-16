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Иван: «Перехожу в „Зенит“ ради новых возможностей в карьере»

16 июля 2022, 12:13

Новобранец «Зенита» Иван Куарежма попрощался в соцсетях с болельщиками «Коринтианса».

Я покидаю «Коринтианс» ради новой возможности в моей карьере. Я очень ценю клуб, который открыл мне свои двери и дал возможность познакомиться с этой страстной публикой.

Благодарю всех, с кем довелось поработать в клубе. Спасибо и вперед, «Коринтианс»!

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Jeck Denielse (раскрыть)
16 июля в 16:26
В Москве и Питере снег не лежит - там, в отличии от страны, его убирают.
Futurista
Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
16 июля в 12:50
Короче...вахтовик-газовик на Север)...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
16 июля в 12:40, ред.
Опять как то витиевато...не определённо...шаблонно...

Говорить надо проще...
"Дом в Сан-Паулу хотелось бы обновить...участок увеличить...магазинчик или булочную бабушке подарить.....яхту прикупить..."

...чего зря пустословить..
Какие тебе возможности...в Лиге исключённой из международных турниров....в стране где 8 месяцев в году снег лежит....
Futurista
Futurista
16 июля в 12:36
Бразильский вратарь?)...
В Бразилии в ворота обычно ставят тех, кто больше ни на что не годен...
виктор бочарников
виктор бочарников
16 июля в 12:25
Для пацана в принципе ничего кроме зарплаты не поменяется,из одной бразильской команды в другую.
stanichnik
stanichnik ответ sihafazatron (раскрыть)
16 июля в 12:25
Доброго Здоровья!
Нет, бразильский Ваня у нас уже есть, это уважаемый многими Вагнер Лав!
sihafazatron
sihafazatron
16 июля в 12:18
Бразильский Ванька))
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