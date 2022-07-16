Иван: «Перехожу в „Зенит“ ради новых возможностей в карьере»

Новобранец «Зенита» Иван Куарежма попрощался в соцсетях с болельщиками «Коринтианса».
Я покидаю «Коринтианс» ради новой возможности в моей карьере. Я очень ценю клуб, который открыл мне свои двери и дал возможность познакомиться с этой страстной публикой.
Благодарю всех, с кем довелось поработать в клубе. Спасибо и вперед, «Коринтианс»!
Говорить надо проще...
"Дом в Сан-Паулу хотелось бы обновить...участок увеличить...магазинчик или булочную бабушке подарить.....яхту прикупить..."
...чего зря пустословить..
Какие тебе возможности...в Лиге исключённой из международных турниров....в стране где 8 месяцев в году снег лежит....
Говорить надо проще...
"Дом в Сан-Паулу хотелось бы обновить...участок увеличить...магазинчик или булочную бабушке подарить.....яхту прикупить..."
...чего зря пустословить..
Какие тебе возможности...в Лиге исключённой из международных турниров....в стране где 8 месяцев в году снег лежит....
В Бразилии в ворота обычно ставят тех, кто больше ни на что не годен...
В Бразилии в ворота обычно ставят тех, кто больше ни на что не годен...
Нет, бразильский Ваня у нас уже есть, это уважаемый многими Вагнер Лав!
Нет, бразильский Ваня у нас уже есть, это уважаемый многими Вагнер Лав!