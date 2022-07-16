ЦСКА обыграл «Урал» в матче 1-го тура чемпионата России

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16 июля 2022, 16:53

ЦСКА обыграл «Урал» в матче 1-го тура РПЛ (2:0).

Счет открыл Иван Обляков на 45-й минуте, а Хорхе Карраскаль с пенальти удвоил преимущество своей команды на 64-й минуте.

Ранее в туре «Химки» и «Зенит» не выявили победителя (1:1).