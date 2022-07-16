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ЦСКА обыграл «Урал» в матче 1-го тура чемпионата России

16 июля 2022, 16:53
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

ЦСКА обыграл «Урал» в матче 1-го тура РПЛ (2:0).

Счет открыл Иван Обляков на 45-й минуте, а Хорхе Карраскаль с пенальти удвоил преимущество своей команды на 64-й минуте.

Ранее в туре «Химки» и «Зенит» не выявили победителя (1:1).

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Все комментарии
протон
протон
16 июля в 22:23
Реализация давно проблема. И она не ушла. Просто нет бьющих хавов и напов. Всё стараются в штрафную влезть и оттуда пробить.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ Leha-ha50 (раскрыть)
16 июля в 22:20
У меня они совсем почему-то не материализуются ! ))))))))))))))
1viking17
1viking17
16 июля в 20:06
ЦСКА с победой и удачи в новом сезоне!!!
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
16 июля в 19:45
"Если бы" на табло не повесишь. Да и не все фантазии материализуются.
pomor45
pomor45
16 июля в 19:41
Или Урал ещё не поднялся, или недооценил ЦСКА. Пренебрежение соперником непозволительно никому. Спесивость Зенита по отношению к Химкам обернулась потерей 2 очков, а мог бы и вовсе продуть.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
16 июля в 19:30
Если бы вместо мёртвого Урала были хотя бы Химки ,от этого ЦСКА ничего бы не осталось .
Caniggia
Caniggia
16 июля в 19:08
Первые трудные 3 очка! С Победой Федотов и ЦСКА!
Птица Феникс
Птица Феникс
16 июля в 18:49
Всех красно-синих с первой победой в чемпионате
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
16 июля в 18:26
Помазан макнул помазок так, что обрили. Везёт же коням, когда в соперниках свой цирюльник!)).
Kolenok
Kolenok
16 июля в 18:13
Химки были на 1ом. месте по таблице,теперь на 3е. слетели. Рисуют,как скажут спонсоры.
stanichnik
stanichnik
16 июля в 18:07
Болельщиков ЦСКА с победой их любимой команды в стартовом матче очередного розыгрыша РПЛ.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
16 июля в 18:04
Это всего лишь Урал к тому же не в лучшей форме, в следующем туре Сочи команда посерьёзнее.
Красно Синий воин
Красно Синий воин
16 июля в 17:59
С победой в первом же туре всех красно- синих братьев!
leonid_spb58
leonid_spb58
16 июля в 17:54
    blitz
    blitz
    16 июля в 17:54
    По счету уверенная победа, не пропустили, а сами два гола забили, это очень радует. Федотову ещё конечно предстоит большая работа, после того как из ЦСКА по разным причинам ушли 15 человек.
    oFANATo
    oFANATo
    16 июля в 17:48
    Хорошо начали - с победы....так держать и дальше.👍👏👏👏
    bratskij
    bratskij
    16 июля в 17:43
    С победой всех наших!
    Союзник противников
    Союзник противников ответ 3yjxb28v5ytd (раскрыть)
    16 июля в 17:37
    Вкупе со вчерашним обсером нижеупомянутым тобой "Зенитом", это действительно радость,хоть и локальная. Чего уж там-страна обожает хехемона...
    Союзник противников
    Союзник противников ответ ZIBO rock (раскрыть)
    16 июля в 17:35
    На своём поле??? Ты всё ещё мечтаешь о Ханчарэнке у руля "Спартака"??? Зарема его не утвердит,хоть он и "иностранец",но ростом не вышел.
    Союзник противников
    Союзник противников
    16 июля в 17:34
    Союзник противников 22 / 32914 июля в 23:50
    3-0.Авторы голов :Стеклянный,Оловянный,Деревянный.

    Почти угадал счёт и второго матча нового чемпионата,но товарищ Деревянный вышел на поле,но подвёл меня-не забил!!!
    Capral
    Capral ответ 3yjxb28v5ytd (раскрыть)
    16 июля в 17:31
    Радость от того, что после Березуцких на игру ЦСКА приятно смотреть.
    3yjxb28v5ytd
    3yjxb28v5ytd
    16 июля в 17:30
    Радости то, будто Зенит победили.
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    16 июля в 17:22
      альсато
      альсато
      16 июля в 17:14
      реализация моментов-это от мастерства..а работать нужно и можно над стандартами..
      Дед за ЦСКА
      Дед за ЦСКА
      16 июля в 17:14
      С заслуженной победой !
      ВВФ ещё предстоит много работы над реализацией голевых моментов .Свыше 20
      ударов за первый тайм и 1 гол. Порадовала игра Фёдора Чалова, о Карраскале и говорить нечего МОЛОДЕЦ., побольше бы таких в команде. Обляков отработал на 5. Игоря с очередным СУХАРЁМ.
      ZIBO rock
      ZIBO rock
      16 июля в 17:13
      При Ганчаренко ЦСКА обыгрывал Урал и 2-0 и 3-0 и 4-0!!! Так что никакого прогресса пока не видно!
      ЗавАН
      ЗавАН
      16 июля в 17:12
      Приятно удивлён игрой армейцев.
      Молодцы.
      Урал, без скорости в РПЛ только за выживание.
      DAD81
      DAD81
      16 июля в 17:10
      В первом тайме могли закончить игру. Играли хорошо, но реализация - наш бич. ((( С почином Федотова! С победой команду и болельщиков!
      Capral
      Capral
      16 июля в 16:59
      Очень симпатичная команда вырисовывается у ЦСКА. Конечно, еще много суеты, куража, еще сырая команда у армейцев, но, зная мудрого тренера Федотова- верю, всё у него получится!!! Парни- заводные, весёлые! Цитируя великого комбинатора, можно сказать: "Камни подобраны со вкусом"!!! ЦСКА- с победой!!!
      Путин007
      Путин007
      16 июля в 16:57
      Ну ЦСКА с заслуженной победой..но пока хвалить не буду ...на первый тайм вышел не Урал а непонятная субстанция...во втором исправились но привезли сами себе глупый пеналь...почему Урал так не играл с начал матча загадка...
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