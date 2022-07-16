ЦСКА обыграл «Урал» в матче 1-го тура чемпионата России

ЦСКА обыграл «Урал» в матче 1-го тура РПЛ (2:0).
Счет открыл Иван Обляков на 45-й минуте, а Хорхе Карраскаль с пенальти удвоил преимущество своей команды на 64-й минуте.
Ранее в туре «Химки» и «Зенит» не выявили победителя (1:1).
ЦСКА обыграл «Урал» в матче 1-го тура РПЛ (2:0).
Счет открыл Иван Обляков на 45-й минуте, а Хорхе Карраскаль с пенальти удвоил преимущество своей команды на 64-й минуте.
Ранее в туре «Химки» и «Зенит» не выявили победителя (1:1).
Армейцев с заслуженной победой. Похвалы заслужили все игроки без исключения.
Армейцев с заслуженной победой. Похвалы заслужили все игроки без исключения.
ВВФ ещё предстоит много работы над реализацией голевых моментов .Свыше 20
ударов за первый тайм и 1 гол. Порадовала игра Фёдора Чалова, о Карраскале и говорить нечего МОЛОДЕЦ., побольше бы таких в команде. Обляков отработал на 5. Игоря с очередным СУХАРЁМ.
ВВФ ещё предстоит много работы над реализацией голевых моментов .Свыше 20
ударов за первый тайм и 1 гол. Порадовала игра Фёдора Чалова, о Карраскале и говорить нечего МОЛОДЕЦ., побольше бы таких в команде. Обляков отработал на 5. Игоря с очередным СУХАРЁМ.