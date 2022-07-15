«Зенит» упустил победу над «Химками» в 1-м матче РПЛ сезона-2022/23

«Зенит» сыграл вничью с «Химками» (1:1) в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги.
Первый гол в игре на 17-й минуте забил полузащитник питерского клуба Вендел. На 85-й минуте «Химки» сумели отыграться благодаря голу Резиуана Мирзова.
На 70-й минуте встречи болельщики «Зенита» покинули стадион в знак протеста против Fan ID.
Юрана и Ко с победой! Это ничья, как победа для химиков. А ведь могли и три очка забрать).
Пример остальным, что не так страшен черт, как его малюют).
Юрана и Ко с победой! Это ничья, как победа для химиков. А ведь могли и три очка забрать).
Пример остальным, что не так страшен черт, как его малюют).