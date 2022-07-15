«Зенит» упустил победу над «Химками» в 1-м матче РПЛ сезона-2022/23

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15 июля 2022, 21:57

«Зенит» сыграл вничью с «Химками» (1:1) в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги.

Первый гол в игре на 17-й минуте забил полузащитник питерского клуба Вендел. На 85-й минуте «Химки» сумели отыграться благодаря голу Резиуана Мирзова.

На 70-й минуте встречи болельщики «Зенита» покинули стадион в знак протеста против Fan ID.