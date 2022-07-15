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«Зенит» упустил победу над «Химками» в 1-м матче РПЛ сезона-2022/23

15 июля 2022, 21:57
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки1 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

«Зенит» сыграл вничью с «Химками» (1:1) в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги.

Первый гол в игре на 17-й минуте забил полузащитник питерского клуба Вендел. На 85-й минуте «Химки» сумели отыграться благодаря голу Резиуана Мирзова.

На 70-й минуте встречи болельщики «Зенита» покинули стадион в знак протеста против Fan ID.

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Все комментарии
t272nm
t272nm
17 июля в 08:12
Тебе не надо указывать, что нужно делать другим. Ты лучше старайся интеллект развивать, что бы лучше понималось.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ t272nm (раскрыть)
16 июля в 19:15
да судя по статистике и комментам никто не понял, но ты продолжай верить в Семака, которого поливал грязью
t272nm
t272nm ответ 25процентный клоун (раскрыть)
16 июля в 13:00
Не старайся, ибо ты все равно не поймешь)))
25процентный клоун
25процентный клоун ответ t272nm (раскрыть)
16 июля в 10:24
по моментам 10:2 , не понимаю о какой победе речь.... еле ноги унесли
t272nm
t272nm
16 июля в 08:29
Как обычно. Зенит хотел выиграть не напрягаясь, а Химки выложились на все 146% и вырвали ничью. Можно было бы написать про хороший урок, но Зенит на такие грабли наступает регулярно, не делая никаких выводов. Почему так, тайна великая есть.
hjlzuf
hjlzuf
16 июля в 08:20
Ничего страшного не случилось. Это лишь первый тур.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
16 июля в 08:04
Думаю многие рады этому результату.
Паровозов
Паровозов
16 июля в 07:40, ред.
Химари очень достойно смотрелись, пусть питерские и играли в пол силы.
sir_Alex
sir_Alex
16 июля в 07:06
Бывает.
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
16 июля в 05:49
И это радует. А то поют в унисон перед началом чемпионата - Зенит чемпион, а Семак - наш Моуриньо, Пеп и Клопп. Добро пожаловать, на Землю.
112910415
112910415
16 июля в 05:13
Юран рулит!
ОПС
ОПС
16 июля в 03:33
Первый матч, первый блин.
Leha-ha50
Leha-ha50
16 июля в 01:11
Закономерный результат. Когда уверенность перерастает в самоуверенность , то и явный фаворит может проиграть. Питер сегодня отскочил - определенно.
Остапчук 67
Остапчук 67
16 июля в 00:08
Не так страшен черт...
Akatsuki72
Akatsuki72
16 июля в 00:02
Химки - молодцы! Будем надеяться, что они и дальше будут показывать хороший футбол.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
15 июля в 23:32
Химки с первыми очками...с Зенитом...за 15 лет...
Желаю и впредь радовать болельщиков...

Будущему пятикратному к ряду Чемпиону - охота пожелать заканчивать валять ваньку и относится уважительно ко всем соперникам...
Путин007
Путин007
15 июля в 23:25
Все хаят Зенит оно и понятно...но игра Химок меня лично удивила)
oFANATo
oFANATo
15 июля в 23:24
По факту зенит отскочил.....в концовке чудом не пропустили второй гол.
виктор бочарников
виктор бочарников
15 июля в 23:22
Зенит еще до начала матча записал дежурные 3 очка,за что собственно и поплатился. В заголовке название команд надо поменять местами.
Garrincha58
Garrincha58
15 июля в 23:17
весь матч топтали вату смысл катать мяч без моментов не понятно зачем Семак выпустил Ерохина в центр полузащиты когда у тебя есть Кравцов а в нападении без Дзюбы вообще ничего не получается Сергеев полный ах Малком ни разу не обострил игру всё в центр или назад и это бразилец с техникой получающий зарплату 6 лямов да и Клаудиньо вообще был сам не свой по ходу все бразильцы хотят свалить лучший был Венделл но он точно уедет и тогда в центре у Зенита не кому будет играть и разгонять атаки все кто вышел на замену вообще полные 8 Химки должны были выигрывать этот матч Семак переподписал контракт и успокоился????
zenitman11
zenitman11
15 июля в 23:09
Тут произошла явная недооценка соперника и явная вера в свои силы. Хорошо что это произошло в 1ом туре. Думаю дальше Зенит сделает правильные выводы, но думаю такие игры ещё будут.
я из Химок
я из Химок
15 июля в 22:56
Химки на первом месте!!!! Всё!!! Заканчиваем РПЛ!!!)))))))
я из Химок
я из Химок
15 июля в 22:52
Справедливости ради надо сказать, что чемпионат только начался! Команды только начинают сьигрываться! Но тем не менее приятно за Химки! 1 место предыдущего сезона, и 13!!!Приятно как болельщику!
Шуnя771
Шуnя771 ответ sihafazatron (раскрыть)
15 июля в 22:36
    Capral
    Capral ответ ЧиП (раскрыть)
    15 июля в 22:36
    А я бы написал иначе: Чудесное спасение Зенита в Химках.
    ЧиП
    ЧиП
    15 июля в 22:34, ред.
    Заголовок должен быть такой: "зенит чудом удержал ничью в матче с Химками"
    cska1948
    cska1948 ответ Futurista (раскрыть)
    15 июля в 22:32
    Так иногда и палка стреляет...
    Красно-белый 1987
    Красно-белый 1987
    15 июля в 22:24, ред.
    всех поздравляю с новым сезоном. зенит играл в пол ноги и на химки футболисты не настроились. Руденко должен был использовать хоть один момент из трёх, но забить питерским так и не смог. Ломовицкий конечно раскрылся сегодня как игрок, который может делать предголевой пас ( правда после удачных действий мог сразу со штрафного запулить по воробьям или потерять мяч, который убежал от Сашки в аут) Зуев и Мирзов удачно вышли на замену ( и Долгов) Кракен положил красивый мяч как и Вендел у зенита...жаль Зуев снова не смог забить лазурным на последних минутах матча как было весной за рубин ( тогда он посодействовал татарам как позже оказалось с вылетом из рпл, посмотрим где окажутся химки весной, пока команда нравится и Юрана я бы уже сейчас поставил тренеровать Спартак ( или Тихонова) у зенита вообще нет конкурента за золото и потеря очков сегодня пойдёт на пользу самим футболистам лазурного клуба...p.s смотреть на пустые трибуны печально, наш чемпионат стал первенством водокачки
    ZIBO rock
    ZIBO rock
    15 июля в 22:22
    Подмосковье - Бразилия 1-1
    ZIBO rock
    ZIBO rock
    15 июля в 22:20
    Химки сегодня порадовали всех болельщиков Российского футбола!
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