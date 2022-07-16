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«Это будет очень непростой матч». Абаскаль — перед игрой с «Ахматом»

16 июля 2022, 19:46
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)1 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль порассуждал о предстоящем матче первого тура РПЛ с «Ахматом».

После тяжелого поражения (0:4 с «Зенитом» в матче за Суперкубок России) нам нужно его принять и реагировать наиболее оптимальным образом. Мне нравится, когда после поражения следующий матч идет как можно быстрее, чтобы показать свою реакцию.

«Ахмат» очень хорошая команда. Мы ее изучили, посмотрели матчи. В прошлом сезоне команда тоже смотрелась неплохо. По словам их тренера, они хотят сделать в этом сезоне шаг вперед. Поэтому мы ждем, что это будет очень непростой матч и наш соперник будет очень хорошо готов физически и будет биться за каждый мяч.

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Все комментарии
протон
протон
17 июля в 01:27
Бился один человек - Промес! А остальные так отбывали номер!
pomor45
pomor45
16 июля в 20:31
Акела (Абаскаль): " Это будет Славная охота".
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
16 июля в 20:24
Абаскаль даже не очень представляет себе Ахмат.
hjlzuf
hjlzuf
16 июля в 20:07
Для тебя это первый матч чемпионата России, не считая матча за суперкубок, конечно тяжеловато будет.
shlomo2
shlomo2
16 июля в 19:51
Думаю, что Спартак не проиграет
ДАША Д
ДАША Д
16 июля в 19:51
Ахмат тут фаворит.
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