«Это будет очень непростой матч». Абаскаль — перед игрой с «Ахматом»

Главный тренер «Спартака» порассуждал о предстоящем матче первого тура РПЛ с «Ахматом».

После тяжелого поражения (0:4 с «Зенитом» в матче за Суперкубок России) нам нужно его принять и реагировать наиболее оптимальным образом. Мне нравится, когда после поражения следующий матч идет как можно быстрее, чтобы показать свою реакцию.

«Ахмат» очень хорошая команда. Мы ее изучили, посмотрели матчи. В прошлом сезоне команда тоже смотрелась неплохо. По словам их тренера, они хотят сделать в этом сезоне шаг вперед. Поэтому мы ждем, что это будет очень непростой матч и наш соперник будет очень хорошо готов физически и будет биться за каждый мяч.