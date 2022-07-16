Гришин: «Игра будет на стороне ЦСКА. „Урал“ будет обороняться»

Бывший футболист ЦСКА считает «армейцев» фаворитами в матче 1-го тура чемпионата России против «Урала».

Думаю, ЦСКА выиграет. Поменялся тренер — это проблема, потому что каждый футболист привыкает к требованиям тренера по-разному. Мы сегодня увидим футбол в атаку от ЦСКА , потому что Федотов пропагандирует игру в три защитника, хотя их не хватает. Интересно посмотреть, кем выйдет играть Федотов в защите.