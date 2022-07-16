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Гришин: «Игра будет на стороне ЦСКА. „Урал“ будет обороняться»

16 июля 2022, 12:42
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин считает «армейцев» фаворитами в матче 1-го тура чемпионата России против «Урала».

Думаю, ЦСКА выиграет. Поменялся тренер — это проблема, потому что каждый футболист привыкает к требованиям тренера по-разному. Мы сегодня увидим футбол в атаку от ЦСКА, потому что Федотов пропагандирует игру в три защитника, хотя их не хватает. Интересно посмотреть, кем выйдет играть Федотов в защите.

Игра будет на стороне ЦСКА. «Урал» будет обороняться и контратаковать. Сегодня будет хороший футбол. ЦСКА – однозначный фаворит. Будет хорошая боевая игра. Но по мастерству и всем данным ЦСКА должен обыгрывать «Урал».

Ранее в туре «Химки» и «Зенит» сыграли вничью (1:1).

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Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
16 июля в 14:14
Не будем загадывать заранее, игра покажет.
альсато
альсато
16 июля в 13:35
игра будет на стороне ЦСКА, но при этом ..Урал будет обороняться))))....а может так..ЦСКА будет контролировать и везти ход игры, Урал же будет искать свой шанс в контр игре и пытаться воспользоваться позиционными ошибками игроков обороны соперника))))
виктор бочарников
виктор бочарников
16 июля в 13:19
Будем посмотреть,Зенит вчера тоже так думал, а оно вон что вышло.
Caniggia
Caniggia
16 июля в 12:55
Минимальная победа ЦСКА, где-то 2-1, хотя будет сложно, Урал окажет серьёзное сопротивление.
rh4jf35nyy4t
rh4jf35nyy4t
16 июля в 12:43
Уралу только победы!
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