Быстров: «Правильно, что на „Зенит“ все сразу повесили золотые медали»

Бывший футболист «Зенита» полагает, что клуб из Санкт-Петербурга вновь станет чемпионом России по итогам сезона.

Правильно, что на «Зенит» все сразу повесили золотые медали. Глядя на то, что происходит в других командах, ждать каких-то сюрпризов не приходится. У «Зенита» слишком большой запас прочности на дистанции. Тем более сейчас нет еврокубков, играют в обычном недельном цикле. Когда им надо, они всегда включаются. По составу у них тоже более качественные игроки, чем в том же «Спартаке» или ЦСКА .