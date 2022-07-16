Быстров: «Правильно, что на „Зенит“ все сразу повесили золотые медали»

Бывший футболист «Зенита» Владимир Быстров полагает, что клуб из Санкт-Петербурга вновь станет чемпионом России по итогам сезона.
Правильно, что на «Зенит» все сразу повесили золотые медали. Глядя на то, что происходит в других командах, ждать каких-то сюрпризов не приходится. У «Зенита» слишком большой запас прочности на дистанции. Тем более сейчас нет еврокубков, играют в обычном недельном цикле. Когда им надо, они всегда включаются. По составу у них тоже более качественные игроки, чем в том же «Спартаке» или ЦСКА.
В матче 1-го тура «Зенит» сыграл вничью с «Химками» (1:1).
У нас же особенные профессионалы...РПЛьные....они включаются только "когда надо"
У нас же особенные профессионалы...РПЛьные....они включаются только "когда надо"