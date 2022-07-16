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Быстров: «Правильно, что на „Зенит“ все сразу повесили золотые медали»

16 июля 2022, 12:30

Бывший футболист «Зенита» Владимир Быстров полагает, что клуб из Санкт-Петербурга вновь станет чемпионом России по итогам сезона.

Правильно, что на «Зенит» все сразу повесили золотые медали. Глядя на то, что происходит в других командах, ждать каких-то сюрпризов не приходится. У «Зенита» слишком большой запас прочности на дистанции. Тем более сейчас нет еврокубков, играют в обычном недельном цикле. Когда им надо, они всегда включаются. По составу у них тоже более качественные игроки, чем в том же «Спартаке» или ЦСКА.

В матче 1-го тура «Зенит» сыграл вничью с «Химками» (1:1).

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Все комментарии
Garrincha58
Garrincha58
17 июля в 12:57
да особенно после Химок они точно не станут чемпионами так играть не позволительно миллионерам
pomor45
pomor45
16 июля в 20:27
Ничего не меняется. Зенит, как был себе соперником, так и остался; как боролся с снобизмом и спесивостью, так и борется; как пренебрегал теми, кого причислял к аутсайдерам, так и пренебрегает, что, собственно, и произошло с Химками. Пора уже собраться всем РПЛ и выбить из него эту спесь, ради его же пользы. Пока же получалось ровно наоборот: оступился Зенит, соседи по таблице тут же оступались дважды.
Чехлань Сергей
Чехлань Сергей
16 июля в 15:02
Быстров - то что показал на матче ветеранов? Одно хамство. Аязыком ляпать горазд!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
16 июля в 14:05
Не согласен,Зенит в этом сезоне отдыхает!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
16 июля в 13:49
Не всегда класс бьет...это быстрову надо бы знать и помнить...)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
16 июля в 13:30
Будет зависеть от степени готовности конкурентов. Сейчас у них у всех поменялись тренера, с последующей неразберихой...
ДАША Д
ДАША Д
16 июля в 13:25
Тяжесть будущих медалей давит.
альсато
альсато
16 июля в 13:19
Да. Володя прав!...Зенит (на сегодня) выглядит предпочтительней остальных клубов РПЛ,....нуу цыплят (с подачи Гинера) теперь -по весне считают...до живем-увидим))))
Бубнин
Бубнин
16 июля в 12:38
Что, уже и награждение было, после первого тура? Ну это перебор конечно..
Jeck Denielse
Jeck Denielse
16 июля в 12:35, ред.
Осталось только дождаться когда наступит это "Когда надо"....

У нас же особенные профессионалы...РПЛьные....они включаются только "когда надо"
Гость
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