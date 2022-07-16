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Кечинов: «„Спартак“ для меня не фаворит. Его ожидает тяжелейшая игра»

16 июля 2022, 14:25
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)1 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов поделился ожиданиями от матча «красно-белых» против «Ахмата» в 1-м туре РПЛ.

«Спартак» для меня не фаворит. Его ожидает тяжелейшая игра. В Грозном всегда тяжело играть. После крупного поражения в Суперкубке «Спартак» находится не в лучшем эмоциональном состоянии. Положительных эмоций мало, а «Ахмат», наоборот, готовился к сезону и сейчас, как скаковая лошадь, готовая к старту. «Спартаку» будет очень тяжело. Если игра с «Ахматом» закончится вничью, то это будет успехом для «Спартака».

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Все комментарии
протон
протон
16 июля в 19:43
А что тут объяснять?
YGGDRASILL911
YGGDRASILL911
16 июля в 18:50
Спартаку удачи.
hjlzuf
hjlzuf
16 июля в 17:19
Грозненцы естественно дадут бой Спартаку. Спартаковцам будет нелегко, но надо добиваться победы, раз они озвучили высокие цели на этот сезон.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
16 июля в 16:56
Чемпионат только начался а спартачи говорят об усталости и плохом эмоцианальном настрое спартака.
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
16 июля в 16:43
Всё правильно сказал.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
16 июля в 16:08
С Кадыровым могут и выиграть у инародных
stanichnik
stanichnik
16 июля в 16:01, ред.
За последние десять лет команда из Грозного, открывая регулярный чемпионат РПЛ у себя дома, поддерживаемая местными фанатами неизменно добивалась победы над своими соперниками в стартовой игре.

Последний раз грозненцы проигрывали на своём стадионе в стартовом матче в далёком 2011 году, когда ещё носили название Терек, гостям из северной столицы, которые в итоге в том чемпионате завоевали своё третье золото в России и четвёртое золото в истории, включая победу 1984 года.

Поэтому думаю сегодня хозяева не станут нарушать сложившиеся традиции и предпримут все усилия, чтобы не портить статистику, а заодно поквитаться за поражения в обоих поединках прошлого года, которые Спартак одержал в Грозном 1:0 и 2:1 в Москве. Так что легко красно-белым точно не будет. Ну а как оно будет узнаем совсем скоро. Болейте за своих, а не против чужих!
Caniggia
Caniggia
16 июля в 14:45
В этой игре фаворитом является Ахмат. И будет чудом, если Спартак увезёт из Грозного хотя бы очко!
альсато
альсато
16 июля в 14:39
Спартак будет играть так, чтоб не получился второй абаск(Р)аль в сезоне))))
Ironigor
Ironigor
16 июля в 14:27, ред.
А кто говорил что он фаворит. Кроме самих Спартачей.
Всё правильно сказал.
Гость
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