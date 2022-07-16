Кечинов: «„Спартак“ для меня не фаворит. Его ожидает тяжелейшая игра»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов поделился ожиданиями от матча «красно-белых» против «Ахмата» в 1-м туре РПЛ .

«Спартак» для меня не фаворит. Его ожидает тяжелейшая игра. В Грозном всегда тяжело играть. После крупного поражения в Суперкубке «Спартак» находится не в лучшем эмоциональном состоянии. Положительных эмоций мало, а «Ахмат», наоборот, готовился к сезону и сейчас, как скаковая лошадь, готовая к старту. «Спартаку» будет очень тяжело. Если игра с «Ахматом» закончится вничью, то это будет успехом для «Спартака».