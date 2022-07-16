Кечинов: «„Спартак“ для меня не фаворит. Его ожидает тяжелейшая игра»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов поделился ожиданиями от матча «красно-белых» против «Ахмата» в 1-м туре РПЛ.
«Спартак» для меня не фаворит. Его ожидает тяжелейшая игра. В Грозном всегда тяжело играть. После крупного поражения в Суперкубке «Спартак» находится не в лучшем эмоциональном состоянии. Положительных эмоций мало, а «Ахмат», наоборот, готовился к сезону и сейчас, как скаковая лошадь, готовая к старту. «Спартаку» будет очень тяжело. Если игра с «Ахматом» закончится вничью, то это будет успехом для «Спартака».
Последний раз грозненцы проигрывали на своём стадионе в стартовом матче в далёком 2011 году, когда ещё носили название Терек, гостям из северной столицы, которые в итоге в том чемпионате завоевали своё третье золото в России и четвёртое золото в истории, включая победу 1984 года.
Поэтому думаю сегодня хозяева не станут нарушать сложившиеся традиции и предпримут все усилия, чтобы не портить статистику, а заодно поквитаться за поражения в обоих поединках прошлого года, которые Спартак одержал в Грозном 1:0 и 2:1 в Москве. Так что легко красно-белым точно не будет. Ну а как оно будет узнаем совсем скоро. Болейте за своих, а не против чужих!
Последний раз грозненцы проигрывали на своём стадионе в стартовом матче в далёком 2011 году, когда ещё носили название Терек, гостям из северной столицы, которые в итоге в том чемпионате завоевали своё третье золото в России и четвёртое золото в истории, включая победу 1984 года.
Поэтому думаю сегодня хозяева не станут нарушать сложившиеся традиции и предпримут все усилия, чтобы не портить статистику, а заодно поквитаться за поражения в обоих поединках прошлого года, которые Спартак одержал в Грозном 1:0 и 2:1 в Москве. Так что легко красно-белым точно не будет. Ну а как оно будет узнаем совсем скоро. Болейте за своих, а не против чужих!
Всё правильно сказал.
Всё правильно сказал.