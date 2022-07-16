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Масалитин: «ЦСКА должен обыгрывать „Урал“»

16 июля 2022, 13:33
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин полагает, что «армейцы» смогут обыграть «Урал» в матче первого тура РПЛ.

ЦСКА сейчас будет доказывать свою состоятельность, потому что многое изменилось. Каждая игра для них сейчас — это становление. Возможны качели туда-сюда от игры к игре. Надо набраться терпения и смотреть, как ситуация будет развиваться.

ЦСКА должен обыгрывать «Урал». Но с приходом нового тренера требуется время. По мановению палочки ничего не делается. Интересно, что сам Федотов начинал в «Урале»: он там работал вторым тренером. Интрига только в этом может быть. На бумаге ЦСКА фаворит.

Вчера тоже все думали, что «Зенит» победит, а они потеряли очки. Сейчас будут притирочные пять туров: пока команды раскатятся, войдут в игровой ритм, а потом уже можно делать выводы.

Ранее в туре матч между «Химками» и «Зенитом» завершился вничью (1:1).

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Все комментарии
Птица Феникс
Птица Феникс ответ Мой второй аккаунт (раскрыть)
16 июля в 16:43
Уже показала.
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
16 июля в 16:15
Игра покажет.
Ironigor
Ironigor
16 июля в 15:03, ред.
Масалитин: «ЦСКА должен обыгрывать „Урал“».
Ну во первых действительно, никто никому ничего не должен. Во вторых, ЦСКА показал в каком состоянии и какую игру показывает на сегодняшний момент времени в турнире Пари Матч. Ничего хорошего лично я в этих играх не увидел. Да и рассчитывать Федотову с таким составом, по большому счёту не на кого. Обляков, Кучаев , Чалов в основном составе. И это те игроки которые ничего хорошего не показали в прошлом сезоне в своих командах. А легионеры которые остались ещё совсем далеки от своей лучшей формы. А те которые играли решающую роль в ЦСКА, разбежались. Как-то всё не радужно в стане армейцев . И если в это трансферное окно не будет качественного усиления, то надеяться на благоприятный исход в этом сезоне не стоит . В любом случае пожелаю только Удачи и Побед ЦСКА .
Всем Добра !
альсато
альсато
16 июля в 14:23
НИКТО НИКОМУ НИЧЕГО НЕ ДОЛЖЕН!...(акромя своих родителей)..поле ровное, мяч круглый, выйдут на игру ребята клубов ЦСКА, Урал....как закончится встреча-одному богу известна, нууу и букмекерам , кАнЭШно))))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
16 июля в 14:05
ЦСКА должен обыгрывать «Урал»
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1322452/masalitin-valeriy 16.07.2022
А кто это сказал? Если бы все выигрывали, кто должен, то Спартак был бы быть чемпионом много лет подряд. А все иначе обстоит....
ЗавАН
ЗавАН
16 июля в 13:57
Что значит должен.
Дома на бумажке всё распишем, зачем играть?
Игра покажет, кто чего достоин.
58a43k2y9vwj
58a43k2y9vwj
16 июля в 13:49
Уралу удачи и победы!
shlomo2
shlomo2
16 июля в 13:40
Ну по поводу "должен" тут бабка на двое сказала. В последнее время гости не остаются без голов. Две ничьи по 2-2 в 2 последних сезона и 1-1 в 2020 году, когда Урал ещё победу на последних секундах упустил. Екатеринбуржцев с удовольствием использует в Москве контратаки, так ещё и у армейцев проблемы с игрой и составом. Думаю, что ставка на гол гостей здесь имеет "валуйный" характер, учитывая вышеописанные проблемы хозяев и результативность екатеринбуржцев на поле ВЭБ Арены.
sihafazatron
sihafazatron
16 июля в 13:39
Да вроде бы должны выигрывать, но прям стопроцентной уверенности у меня нет
Гость
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