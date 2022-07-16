Масалитин: «ЦСКА должен обыгрывать „Урал“».

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин полагает, что «армейцы» смогут обыграть «Урал» в матче первого тура РПЛ.
ЦСКА сейчас будет доказывать свою состоятельность, потому что многое изменилось. Каждая игра для них сейчас — это становление. Возможны качели туда-сюда от игры к игре. Надо набраться терпения и смотреть, как ситуация будет развиваться.
ЦСКА должен обыгрывать «Урал». Но с приходом нового тренера требуется время. По мановению палочки ничего не делается. Интересно, что сам Федотов начинал в «Урале»: он там работал вторым тренером. Интрига только в этом может быть. На бумаге ЦСКА фаворит.
Вчера тоже все думали, что «Зенит» победит, а они потеряли очки. Сейчас будут притирочные пять туров: пока команды раскатятся, войдут в игровой ритм, а потом уже можно делать выводы.
Ранее в туре матч между «Химками» и «Зенитом» завершился вничью (1:1).
Ну во первых действительно, никто никому ничего не должен. Во вторых, ЦСКА показал в каком состоянии и какую игру показывает на сегодняшний момент времени в турнире Пари Матч. Ничего хорошего лично я в этих играх не увидел. Да и рассчитывать Федотову с таким составом, по большому счёту не на кого. Обляков, Кучаев , Чалов в основном составе. И это те игроки которые ничего хорошего не показали в прошлом сезоне в своих командах. А легионеры которые остались ещё совсем далеки от своей лучшей формы. А те которые играли решающую роль в ЦСКА, разбежались. Как-то всё не радужно в стане армейцев . И если в это трансферное окно не будет качественного усиления, то надеяться на благоприятный исход в этом сезоне не стоит . В любом случае пожелаю только Удачи и Побед ЦСКА .
Всем Добра !
Ну во первых действительно, никто никому ничего не должен. Во вторых, ЦСКА показал в каком состоянии и какую игру показывает на сегодняшний момент времени в турнире Пари Матч. Ничего хорошего лично я в этих играх не увидел. Да и рассчитывать Федотову с таким составом, по большому счёту не на кого. Обляков, Кучаев , Чалов в основном составе. И это те игроки которые ничего хорошего не показали в прошлом сезоне в своих командах. А легионеры которые остались ещё совсем далеки от своей лучшей формы. А те которые играли решающую роль в ЦСКА, разбежались. Как-то всё не радужно в стане армейцев . И если в это трансферное окно не будет качественного усиления, то надеяться на благоприятный исход в этом сезоне не стоит . В любом случае пожелаю только Удачи и Побед ЦСКА .
Всем Добра !
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1322452/masalitin-valeriy 16.07.2022
А кто это сказал? Если бы все выигрывали, кто должен, то Спартак был бы быть чемпионом много лет подряд. А все иначе обстоит....
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1322452/masalitin-valeriy 16.07.2022
А кто это сказал? Если бы все выигрывали, кто должен, то Спартак был бы быть чемпионом много лет подряд. А все иначе обстоит....
Дома на бумажке всё распишем, зачем играть?
Игра покажет, кто чего достоин.
Дома на бумажке всё распишем, зачем играть?
Игра покажет, кто чего достоин.