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Алдонин: «Ожидаю от ЦСКА в этом сезоне стабильной игры»

16 июля 2022, 12:35
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

Экс-игрок ЦСКА Евгений Алдонин поделился ожиданиями от матча 1-го тура РПЛ, в котором «армейцы» сыграют с «Уралом».

Ожидаю от ЦСКА в этом сезоне стабильной игры, которая будет обеспечиваться результатом. Сейчас новый тренер. Как быстро наберут стабильность, покажет начало чемпионата. Хотелось бы видеть хорошую игру. Готов ли ЦСКА к игре с «Уралом»? Сейчас сложно сказать, потому что многие футболисты ушли по тем или иным причинам. Сказать, что всё будет хорошо, очень трудно.

Ранее в туре «Химки» и «Зенит» не выявили победителя (1:1).

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альсато
альсато
16 июля в 13:46
Есть две стабильности игры...первая-стабильность положительного результата!...вторая-стабильность по Спартаку....в обоих случаях-стабильность)))))
VeniaminS
VeniaminS
16 июля в 12:53
Хорошо бы!!!
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