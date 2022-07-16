Алдонин: «Ожидаю от ЦСКА в этом сезоне стабильной игры»

Экс-игрок ЦСКА поделился ожиданиями от матча 1-го тура РПЛ , в котором «армейцы» сыграют с «Уралом».

Ожидаю от ЦСКА в этом сезоне стабильной игры, которая будет обеспечиваться результатом. Сейчас новый тренер. Как быстро наберут стабильность, покажет начало чемпионата. Хотелось бы видеть хорошую игру. Готов ли ЦСКА к игре с «Уралом»? Сейчас сложно сказать, потому что многие футболисты ушли по тем или иным причинам. Сказать, что всё будет хорошо, очень трудно.