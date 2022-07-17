Президент «Урала»: «Оздоев приходил в отель к ребятам в гости»

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал слухи, что клуб может подписать бывшего футболиста «Зенита» Магомеда Оздоева.
Переговоры с Оздоевым? Вы знаете, я не знаю. Приходил в отель к ребятам в гости.
Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал слухи, что клуб может подписать бывшего футболиста «Зенита» Магомеда Оздоева.
Переговоры с Оздоевым? Вы знаете, я не знаю. Приходил в отель к ребятам в гости.
Просто перед тем как регистрировать команду игрок должен выбрать лигу и соревноваться с игроками кто выбрал эту же лигу.(рейтинг).
Тогда можно было бы и АПЛ добавить и Итальянскую серию А и еще что нибудь.
Просто перед тем как регистрировать команду игрок должен выбрать лигу и соревноваться с игроками кто выбрал эту же лигу.(рейтинг).
Тогда можно было бы и АПЛ добавить и Итальянскую серию А и еще что нибудь.