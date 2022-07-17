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Президент «Урала»: «Оздоев приходил в отель к ребятам в гости»

17 июля 2022, 08:17

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал слухи, что клуб может подписать бывшего футболиста «Зенита» Магомеда Оздоева.

Переговоры с Оздоевым? Вы знаете, я не знаю. Приходил в отель к ребятам в гости.

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протон
протон
17 июля в 23:28
Голова кружится у Оздоева от предложений
альсато
альсато
17 июля в 11:56
Просто так в гости в отель (к не знакомым) не приходят!....либо по приглашению, либо имея нУмер в этом же отеле))))))
phantom_777
phantom_777
17 июля в 08:41
Если вы хотите задействовать в игре больше чемпионатов то разделите их. К примеру я белорусским футболом вообще не интересуюсь, и другие игроки кто ставит в свою команду белорусских игроков имеют больше шансов набрать больше очков т.к. количества матчей больше и выбора больше. В итоге такой игрок будет иметь рейтинг выше.(если повезет с выбором) но шанс на большее количество очков у него больше чем у игрока пользующегося футболистами одной лиги.
Просто перед тем как регистрировать команду игрок должен выбрать лигу и соревноваться с игроками кто выбрал эту же лигу.(рейтинг).
Тогда можно было бы и АПЛ добавить и Итальянскую серию А и еще что нибудь.
drug01
drug01
17 июля в 08:35
Когда подпишут тогда и будем говорить?
shlomo
shlomo
17 июля в 08:27
Новость ни о чем... просто слухи
Гость
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