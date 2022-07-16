Агент Баринова: «Контакты по „Валенсии“ были на самом высоком уровне»

Агент Павел Банатин, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» , прокомментировал информацию об интересе к футболисту со стороны «Валенсии».

Трансферное окно ещё не закрылось. В Европе и у нас оно ещё до сентября открыто. Может быть всё что угодно. Наш сезон начался. Завтра первый тур, Дима капитан. Всё нормально.

«Валенсия» не отпала? Я не могу сказать: отпала или нет. Все о ней знаю, все о ней говорят. Всё идёт, как идёт. Могу лишь сказать, что контакты по «Валенсии» были на самом высоком уровне. Диме нравится этот вариант? Ну а кому из наших футболистов он бы не понравился.