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Агент Баринова: «Контакты по „Валенсии“ были на самом высоком уровне»

16 июля 2022, 17:05

Агент Павел Банатин, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова, прокомментировал информацию об интересе к футболисту со стороны «Валенсии».

Трансферное окно ещё не закрылось. В Европе и у нас оно ещё до сентября открыто. Может быть всё что угодно. Наш сезон начался. Завтра первый тур, Дима капитан. Всё нормально.

«Валенсия» не отпала? Я не могу сказать: отпала или нет. Все о ней знаю, все о ней говорят. Всё идёт, как идёт. Могу лишь сказать, что контакты по «Валенсии» были на самом высоком уровне. Диме нравится этот вариант? Ну а кому из наших футболистов он бы не понравился.

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CTePx
CTePx ответ Leha-ha50 (раскрыть)
17 июля в 11:44
Ты так говоришь о лидере команды, о капитане? Средний игрок? Ну ну, не нужно завидовать, своих игроков растите.
Leha-ha50
Leha-ha50
16 июля в 17:43
Чем выше уровень, тем больнее падать. Агент похоже сильно ушибся. Какая Валенсия??? В Локо то не самый лучший игрок, так себе - средненький игрочишка.
Ironigor
Ironigor
16 июля в 17:12
Посмотрим что из этого получится.
Гость
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