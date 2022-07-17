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Александр Мостовой — о матче «Ахмат» — «Спартак»: «Слабенькая игра»

17 июля 2022, 08:48
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)1 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой отреагировал на ничью «Спартака» с «Ахматом».

Честно говоря, слабый футбол. И от «Спартака», и «Ахмата». «Ахмат», имея преимущество в одного футболиста и по счету, это преимущество в итоге упустил. Он отдал инициативу – «Спартак» в меньшинстве стал атаковать, а «Ахмат» начал удерживать счет.

За это он и поплатился. Потому что есть футболисты такого класса и мастерства, как Промес и Мозес, который вышел и положил такой шикарный мяч. «Ахмат» сейчас сожалеет, а «Спартак» спасся благодаря Мозесу. И Соболев вышел хорошо.

А так, конечно, слабо обе команды сыграли. Средняя, слабенькая игра. Но сейчас многие игры непонятно какие. Потому что иностранцы уезжают.

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Все комментарии
протон
протон ответ Землянин (раскрыть)
17 июля в 23:28, ред.
С учетом 40 градусной жары, играли ведь не под тенью, если 36 по цельсии в тени, плюсуем 7 . получаем 41 градус под солнцем, хотя играли вечером но бывает душно в Чечне из за влажности. А так вполне себе хорошая игра , много событий удаление гол в раздевалку сейвы Селихова , а ответный гол Мозеса так вообще топ.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
17 июля в 12:09
Слабая игра? Пора к этому привыкать, дальше - хуже.
Землянин
Землянин
17 июля в 11:57, ред.
Мостовой добавил ещё, что была жара за 30 градусов и такой футбол, как в Самаре с обилием голов, резкости и рывков быть не могло. Как обычно неполная статья с ярким заголовком для завлекухи, вырезанная из контекста 😂
Сп62
Сп62 ответ 8zxf9fsecep4 (раскрыть)
17 июля в 11:42
Судя по комментариям, можно не согласиться.
8zxf9fsecep4
8zxf9fsecep4
17 июля в 11:28, ред.
Мостовой говорит правду, из всех игр тура пока это самая не интересная.
альсато
альсато
17 июля в 11:28
"Слабенькая игра"))))).....а сильная когда 4-4?...шурик рассуждает как болельщик, вот поэтому его и не приглашают в футбольные клубы!
Галя Каблукова
Галя Каблукова
17 июля в 10:46
Спам середняк... За то какой интерес, других болельщиков, любой статьи о Спартаке.. Прикольно, только один комент от спартача, остальные лютые друзья..
stanichnik
stanichnik
17 июля в 10:21
Команды постепенно вкатываются в чемпионат
ABir
ABir
17 июля в 10:20
Жарковато было для искрометной игры
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
17 июля в 10:05
В каждом туре будем обсуждать судей матчей спартака, предвзятость, убивают спартак и т.д. а всё потому, что мост прав, слабенькая игра.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
17 июля в 09:43
А что можно требовать от твёрдых середняков Лиги.? Футбол логичен и отражает реальный уровень этих команд
STVA 1
STVA 1
17 июля в 09:05
Наверное тут он прав
Гость
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