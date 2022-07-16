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Мозес: «„Спартак“ должен был забирать 3 очка в матче с „Ахматом“»

16 июля 2022, 23:33
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)1 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Виктор Мозес поделился мыслями после матча «Спартак» – «Ахмат» (1:1) в 1-м туре РПЛ.

Честно говоря, я все-таки разочарован результатом. Думаю, что в этом матче мы должны были забирать три очка. Футбол состоит из деталей, здесь детали сыграли свою роль.

В первом тайме мы должны были действовать лучше, потому что мы выглядели неплохо и должны были уходить на перерыв с другим результатом, тем не менее получилось так, как получилось.

Впереди долгий сезон, мы сделаем работу над ошибками, у нас долгий тренировочный процесс, так что все должно быть нормально.

«Спартак» подаст протест в ЭСК на работу Владислава Безбородова в матче с «Ахматом».

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Все комментарии
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
17 июля в 05:26
Ничья - справедливый итог.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
17 июля в 04:35
Выиграть должны все команды мира, в этом и суть.
протон
протон
17 июля в 00:52
Про судейство писать нет уже смысла, но то что растренированный Витя выходит и рвёт всех на британский флаг, это конечно показатель лиги приколов
протон
протон
17 июля в 00:51
Думаю Абаскалю с набором формы от Вити нужно придумать, как одновременно уместить на поле и Мозеса и Зиньковского. Вероятно, придётся переворачивать треугольник в центре поля, ставить под форвардов Квинси / Игнатова и играть 4-2-3-1.
Вышел и решил спору нет. Но как он после потери останавливался и отдыхал, это конечно печально. Лидер должен подавать пример своей заражённостью, а не только мастерством, которое у Мозеса на высоком уровне.
Futurista
Futurista
17 июля в 00:37
Витя...без твоего второго гола никак...
ABir
ABir
17 июля в 00:15
Вдесятером, в гостях, при тридцатиградусной жаре проявили характер и сравняли , могли и выиграть. Мозес опять подтвердил свой класс, хорошо, что остался в Спартаке. Он один стоит всех ушедших вместе взятых.
ЮЗИК
ЮЗИК
16 июля в 23:41
Выиграть и должны были выиграть, это разные вещи
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