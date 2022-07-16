Мозес: «„Спартак“ должен был забирать 3 очка в матче с „Ахматом“»

поделился мыслями после матча «Спартак» – «Ахмат» (1:1) в 1-м туре РПЛ .

Честно говоря, я все-таки разочарован результатом. Думаю, что в этом матче мы должны были забирать три очка. Футбол состоит из деталей, здесь детали сыграли свою роль.

В первом тайме мы должны были действовать лучше, потому что мы выглядели неплохо и должны были уходить на перерыв с другим результатом, тем не менее получилось так, как получилось.

Впереди долгий сезон, мы сделаем работу над ошибками, у нас долгий тренировочный процесс, так что все должно быть нормально.