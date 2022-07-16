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Абаскаль: «Характер и воля „Спартака“ перевернули матч»

16 июля 2022, 22:58
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)1 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль подвел итоги ничейного матча с «Ахматом» (1:1) в 1-м туре РПЛ.

Характер и воля перевернули неудачно складывающийся матч. Особенно сложно стало после удаления. Но мы рады, что проявили характер.

Эпизод с игрой рукой в штрафной «Ахмата»? Я посмотрел его. Мне показалось, что это пенальти. Но надо смотреть еще раз.

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Все комментарии
протон
протон
17 июля в 00:55
жалко всех их, и руя, и ваноли, и вот теперь абаскаля, и всех кто был до них. окунуться на полгода-год из цивилизованного мира в местные кабинетные интриги власть имущих, это безусловно новый опыт, который многих закаляет в дальнейшем, как например эмери и тедеско. но в любом случае, все они подобного не заслуживали.
ЧиП
ЧиП
16 июля в 23:20
Надо больше доверять Зиньковскому, очень понравился👍
Николсон не понравился. Середина поля слабая. Умяров, Зобнин, Литвинов. Нет, не те люди. Надо искать, искать, искать
виктор бочарников
виктор бочарников
16 июля в 23:05
Ну что сказать,молодцы, на данный момент можно сказать,что результат не хуже чем у Зенита.
Ironigor
Ironigor
16 июля в 23:01
Надо признать, что действительно Спартак показал характер и вырвал ничью. А судейство, это уже другая история.
Гость
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