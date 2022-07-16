Абаскаль: «Характер и воля „Спартака“ перевернули матч»

Главный тренер «Спартака» подвел итоги ничейного матча с «Ахматом» (1:1) в 1-м туре РПЛ .

Характер и воля перевернули неудачно складывающийся матч. Особенно сложно стало после удаления. Но мы рады, что проявили характер.

Эпизод с игрой рукой в штрафной «Ахмата»? Я посмотрел его. Мне показалось, что это пенальти. Но надо смотреть еще раз.