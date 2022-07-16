Абаскаль: «Характер и воля „Спартака“ перевернули матч»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль подвел итоги ничейного матча с «Ахматом» (1:1) в 1-м туре РПЛ.
Характер и воля перевернули неудачно складывающийся матч. Особенно сложно стало после удаления. Но мы рады, что проявили характер.
Эпизод с игрой рукой в штрафной «Ахмата»? Я посмотрел его. Мне показалось, что это пенальти. Но надо смотреть еще раз.
«Спартак» подаст протест в ЭСК на работу Владислава Безбородова в матче с «Ахматом».
Николсон не понравился. Середина поля слабая. Умяров, Зобнин, Литвинов. Нет, не те люди. Надо искать, искать, искать
Николсон не понравился. Середина поля слабая. Умяров, Зобнин, Литвинов. Нет, не те люди. Надо искать, искать, искать