«В списке Каттани была моя фамилия». Бушманов мог возглавить «Спартак»

Бывший тренер «Спартака-2» рассказал, что мог возглавить основную команду «красно-белых».

Я понимал, что такая вероятность существует, пусть и небольшая. Был к этому готов, абсолютно. Плюс была информация, что в списке Каттани из 8-10 иностранных и русских тренеров фигурировала и моя фамилия. Под каким номером — не могу сказать. Какие-то мысли на этот счёт были, но решили так, как решили. Ничего страшного, надо двигаться дальше. Есть желание работать. Были варианты в Первой лиге, но пока не принял для себя решение насчёт новой команды.