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«В списке Каттани была моя фамилия». Бушманов мог возглавить «Спартак»

18 июля 2022, 10:17

Бывший тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов рассказал, что мог возглавить основную команду «красно-белых».

Я понимал, что такая вероятность существует, пусть и небольшая. Был к этому готов, абсолютно. Плюс была информация, что в списке Каттани из 8-10 иностранных и русских тренеров фигурировала и моя фамилия. Под каким номером — не могу сказать. Какие-то мысли на этот счёт были, но решили так, как решили. Ничего страшного, надо двигаться дальше. Есть желание работать. Были варианты в Первой лиге, но пока не принял для себя решение насчёт новой команды.

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Все комментарии
протон
протон
18 июля в 23:36
Как вам Спартак? Для того чтобы возглавить Спартак сначала покажите, что можете с клубом РПЛ классом ниже!
Как показывает тот же Осинькин, как показал Федотов, Аленичев, Черчесов!
Хотя бы другие команды потренируйте!
Что Мостовой, что Абаскаль, Ваноли - наберут по объявлению!
У спартаковских болел, как и у Федуна, я думаю аллергия на бывших игроков, потому что постоянно поливают Спартак и напрашиваются в тренера, добейтесь чего-то уже, и не проситесь, и вас позовут, но нет, говорят что только они могут вернуть дух знаменитый
альсато
альсато
18 июля в 14:45
Как играл Спартак 2 в ФНЛ-мне нравилось!...да ребята не играли на результат (шансов нет)..а вот мобильности, технической оснащенности, понимания игры и физ подготовки-могли бы позавидовать и игроки первой команды!...почему не было лифта между 1-ой и 2-ой...вопрос не ко мне....легионеров в Спартаке-было больше чем в любом ином клубе РПЛ!
shlomo
shlomo
18 июля в 10:29
Список это одно, а по факту другое...
LOpp
LOpp ответ phantom_777 (раскрыть)
18 июля в 10:25
Добрый день!
Очевидно же, что белорусский чемпионат добавили в Фэнтези на время паузы в топ-чемпионатах и в РПЛ (июнь-июль), в августе белорусского чемпионата уже не будет. Иначе было скучно))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
18 июля в 10:23
Не велика честь...
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