«В списке Каттани была моя фамилия». Бушманов мог возглавить «Спартак»

Бывший тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов рассказал, что мог возглавить основную команду «красно-белых».
Я понимал, что такая вероятность существует, пусть и небольшая. Был к этому готов, абсолютно. Плюс была информация, что в списке Каттани из 8-10 иностранных и русских тренеров фигурировала и моя фамилия. Под каким номером — не могу сказать. Какие-то мысли на этот счёт были, но решили так, как решили. Ничего страшного, надо двигаться дальше. Есть желание работать. Были варианты в Первой лиге, но пока не принял для себя решение насчёт новой команды.
Как показывает тот же Осинькин, как показал Федотов, Аленичев, Черчесов!
Хотя бы другие команды потренируйте!
Что Мостовой, что Абаскаль, Ваноли - наберут по объявлению!
У спартаковских болел, как и у Федуна, я думаю аллергия на бывших игроков, потому что постоянно поливают Спартак и напрашиваются в тренера, добейтесь чего-то уже, и не проситесь, и вас позовут, но нет, говорят что только они могут вернуть дух знаменитый
Как показывает тот же Осинькин, как показал Федотов, Аленичев, Черчесов!
Хотя бы другие команды потренируйте!
Что Мостовой, что Абаскаль, Ваноли - наберут по объявлению!
У спартаковских болел, как и у Федуна, я думаю аллергия на бывших игроков, потому что постоянно поливают Спартак и напрашиваются в тренера, добейтесь чего-то уже, и не проситесь, и вас позовут, но нет, говорят что только они могут вернуть дух знаменитый
Очевидно же, что белорусский чемпионат добавили в Фэнтези на время паузы в топ-чемпионатах и в РПЛ (июнь-июль), в августе белорусского чемпионата уже не будет. Иначе было скучно))
Очевидно же, что белорусский чемпионат добавили в Фэнтези на время паузы в топ-чемпионатах и в РПЛ (июнь-июль), в августе белорусского чемпионата уже не будет. Иначе было скучно))