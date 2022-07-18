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Колосков: «Уехал Дзюба и уехал. Нам здесь явно будет его не хватать»

18 июля 2022, 17:02

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков высказался по поводу возможного перехода бывшего нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы в чемпионат Азербайджана.

Когда нет спроса, то начинаешь сам искать разные варианты. Конечно, Азербайджан — не лучший вариант продолжения карьеры. Где российский футбол, а где азербайджанский? Это две большие разницы. Говорили ещё про турецкие и российские клубы… Уехал Дзюба и уехал. Нам здесь явно будет его не хватать. Жалко, что никому не понадобился в России в качестве игрока.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
18 июля в 20:16
Он ещё не уехал,но обещал вернуться.
pomor45
pomor45
18 июля в 19:50
Его было и всё ещё есть так много, что хватит и того, что останется.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
18 июля в 19:01
Пусть поиграет в другой стране,ему только напользу!
85nr4bh75xpu
85nr4bh75xpu
18 июля в 17:18
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
18 июля в 17:02
Он ещё не уехал...
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