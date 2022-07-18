Колосков: «Уехал Дзюба и уехал. Нам здесь явно будет его не хватать»

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков высказался по поводу возможного перехода бывшего нападающего «Зенита» в чемпионат Азербайджана.

Когда нет спроса, то начинаешь сам искать разные варианты. Конечно, Азербайджан — не лучший вариант продолжения карьеры. Где российский футбол, а где азербайджанский? Это две большие разницы. Говорили ещё про турецкие и российские клубы… Уехал Дзюба и уехал. Нам здесь явно будет его не хватать. Жалко, что никому не понадобился в России в качестве игрока.