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Гаджиев: «Азербайджан — очень хорошая страна, где Дзюба покажет уровень»

18 июля 2022, 16:55

Бывший тренер «Анжи» Гаджи Гаджиев прокомментировал слухи об интересе к экс-игроку «Зенита» Артему Дзюбе из чемпионата Азербайджана.

Азербайджан — очень хорошая страна, куда Дзюба может поехать и показать свой уровень. Но всё зависит от планов футболиста на будущее. Может быть, ещё хочет поиграть на более высоком уровне.

На сегодняшний день в Азербайджане есть пара-тройка относительно неплохих команд. Есть ресурс, который позволяет приглашать легионеров и поднимать уровень местного чемпионата. Но азербайджанский чемпионат всё равно уступает российскому. Вопрос лишь в том, как Дзюба хочет завершить карьеру. Если хочет закончить в относительно лёгком режиме, то это один вопрос. Если же хочет играть на высоком уровне и есть спортивный азарт — будет искать другой вариант. Точно не нам определять, что ему лучше подходит.

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Все комментарии
протон
протон
18 июля в 21:00
В Азербайджане с юмором всё в порядке, как мы знаем Рука любит юмор.
Союзник противников
Союзник противников
18 июля в 20:13
Зато он снова будет на слуху в Лиге чемпионов,и при деньгах.
ДАША Д
ДАША Д
18 июля в 19:55
В Бразилию надо ехать, где много диких обезьян...
Аксинья
Аксинья
18 июля в 18:40
Так и не понял - Азербайджан уровень Дзюбы или Дзюба уровень Азербайджана?
VALMUR
VALMUR
18 июля в 18:40
Правильно. В азербайджане одним бараном больше, одним бараном меньше - шаурму не испортит ...
Gahi
Gahi
18 июля в 17:54
Для Дзюбы сейчас лучше подходят это деньги 💰 💰 💰, главное выбить их как можно больше.
scugxxn9uxh5
scugxxn9uxh5
18 июля в 17:23
Главное чтобы видосы не показывал
sihafazatron
sihafazatron
18 июля в 17:00
Ему еще не сообщили, что уже опровергли слухи про Азербайджан? Вот, что значит не заходит на соккер
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