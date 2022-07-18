Гаджиев: «Азербайджан — очень хорошая страна, где Дзюба покажет уровень»

Бывший тренер «Анжи» прокомментировал слухи об интересе к экс-игроку «Зенита» из чемпионата Азербайджана.

Азербайджан — очень хорошая страна, куда Дзюба может поехать и показать свой уровень. Но всё зависит от планов футболиста на будущее. Может быть, ещё хочет поиграть на более высоком уровне.

На сегодняшний день в Азербайджане есть пара-тройка относительно неплохих команд. Есть ресурс, который позволяет приглашать легионеров и поднимать уровень местного чемпионата. Но азербайджанский чемпионат всё равно уступает российскому. Вопрос лишь в том, как Дзюба хочет завершить карьеру. Если хочет закончить в относительно лёгком режиме, то это один вопрос. Если же хочет играть на высоком уровне и есть спортивный азарт — будет искать другой вариант. Точно не нам определять, что ему лучше подходит.