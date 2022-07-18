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Стоимость выкупа Дибалы из «Ромы» составит 20 миллионов евро

18 июля 2022, 22:55

Нападающий Пауло Дибала даст согласие на переход в «Рому», однако игрок поставил клубу условие.

Аргентинец просит руководство включить в его договор с римлянами стоимость выкупа, равную 20 млн евро. В такой мере представители футболиста видят решение, если римский клуб не выйдет в Лигу чемпионов по итогам сезона.

Контракт Дибалы с «Ромой» будет действовать до лета 2025 года с опцией продления еще на год.

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Все комментарии
протон
протон
19 июля в 00:11
Он-то думал, что за него сейчас Бавария, Ливерпуль и Барселона с Реалом будут драться насмерть. А в реальности оказалось, что никому не нужен жадный, травматичный и капризный игрок, который так и не показал стабильно классную игру.
Если в Роме отлично себя проявит, может через год-два получит еще возможность последний контракт подписать с сильным клубом, да даже мб и в Юве вернуться. Но я не уверен, что он сможет.
Romeo 777
Romeo 777
18 июля в 23:33
Шомурадову можно уходить оттуда смело теперь.
25процентный клоун
25процентный клоун
18 июля в 23:10
Хорошие условия, может из апл ктоивключится
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
18 июля в 23:03
Норм цена за токого игрока!
Гость
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