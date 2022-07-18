Стоимость выкупа Дибалы из «Ромы» составит 20 миллионов евро

Нападающий Пауло Дибала даст согласие на переход в «Рому», однако игрок поставил клубу условие.
Аргентинец просит руководство включить в его договор с римлянами стоимость выкупа, равную 20 млн евро. В такой мере представители футболиста видят решение, если римский клуб не выйдет в Лигу чемпионов по итогам сезона.
Контракт Дибалы с «Ромой» будет действовать до лета 2025 года с опцией продления еще на год.
Если в Роме отлично себя проявит, может через год-два получит еще возможность последний контракт подписать с сильным клубом, да даже мб и в Юве вернуться. Но я не уверен, что он сможет.
Если в Роме отлично себя проявит, может через год-два получит еще возможность последний контракт подписать с сильным клубом, да даже мб и в Юве вернуться. Но я не уверен, что он сможет.