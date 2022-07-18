Стоимость выкупа Дибалы из «Ромы» составит 20 миллионов евро

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18 июля 2022, 22:55

Нападающий даст согласие на переход в «Рому», однако игрок поставил клубу условие.

Аргентинец просит руководство включить в его договор с римлянами стоимость выкупа, равную 20 млн евро. В такой мере представители футболиста видят решение, если римский клуб не выйдет в Лигу чемпионов по итогам сезона.

Контракт Дибалы с «Ромой» будет действовать до лета 2025 года с опцией продления еще на год.