«Газпром» и УЕФА уладят разногласия в досудебном порядке. Об этом рассказал пресс-секретарь председателя правления «Газпрома» Сергей Куприянов.
Все повели себя по-разному в этой ситуации. К примеру, сербская «Црвена Звезда» сохранила контракт, логотип на форме. С УЕФА мы сейчас в процессе подписания соглашения, которое урегулирует взаимные претензии. Это будет досудебное решение.
Станет ли «Газпром» вновь партнером УЕФА? Посмотрим. Сейчас весь мир, и не только спортивный, находится в состоянии турбулентности. Для того чтобы можно было говорить о том, какие могут быть новые партнерства, надо понять, в каком стационарном стабильном состоянии мир окажется. В какой-то момент все должно найти некую структуру, форму, и уже в новой ситуации будем смотреть.
УЕФА терпит убытки после разрыва контракта с Газпромом, не исключено что за это время все поменяется. Сами российские клубы тоже захотят в еврокубки рано или поздно, так как они получали призовые деньги. Сколько так будет длиться неизвестно, но понятно что ничего хорошего в этом нет.
Нужна официальная демаркация границ России и Украины и территорий которые могут быть переданы странам, чтобы быстро разрешить вопрос.
Палестина и Израиль, Северная и Южная Корея как-то решили этот вопрос. А ФРГ и ГДР так вообще объединились так как являются единым народом.
УЕФА терпит убытки после разрыва контракта с Газпромом, не исключено что за это время все поменяется. Сами российские клубы тоже захотят в еврокубки рано или поздно, так как они получали призовые деньги. Сколько так будет длиться неизвестно, но понятно что ничего хорошего в этом нет.
Нужна официальная демаркация границ России и Украины и территорий которые могут быть переданы странам, чтобы быстро разрешить вопрос.
Палестина и Израиль, Северная и Южная Корея как-то решили этот вопрос. А ФРГ и ГДР так вообще объединились так как являются единым народом.