«Газпром» и УЕФА уладят разногласия в досудебном порядке. Об этом рассказал пресс-секретарь председателя правления «Газпрома» Сергей Куприянов.

Все повели себя по-разному в этой ситуации. К примеру, сербская «Црвена Звезда» сохранила контракт, логотип на форме. С УЕФА мы сейчас в процессе подписания соглашения, которое урегулирует взаимные претензии. Это будет досудебное решение.