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«Газпром» и УЕФА уладят разногласия в досудебном порядке

16 июля 2022, 10:58

«Газпром» и УЕФА уладят разногласия в досудебном порядке. Об этом рассказал пресс-секретарь председателя правления «Газпрома» Сергей Куприянов.

Все повели себя по-разному в этой ситуации. К примеру, сербская «Црвена Звезда» сохранила контракт, логотип на форме. С УЕФА мы сейчас в процессе подписания соглашения, которое урегулирует взаимные претензии. Это будет досудебное решение.

Станет ли «Газпром» вновь партнером УЕФА? Посмотрим. Сейчас весь мир, и не только спортивный, находится в состоянии турбулентности. Для того чтобы можно было говорить о том, какие могут быть новые партнерства, надо понять, в каком стационарном стабильном состоянии мир окажется. В какой-то момент все должно найти некую структуру, форму, и уже в новой ситуации будем смотреть.

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Источник: matchtv.ru
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Все комментарии
протон
протон
16 июля в 20:40
- Мистер Чеферин давайте по-тихому заключим досудебку и УЕФА выплатит неустойку
- И я и мои коллеги этой зимой не замерзнем и по утрам сможем принимать душ ?
- Да, ваши дома и административные здания УЕФА мы не отключим
Бык без трезубца
Бык без трезубца ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
16 июля в 15:13
Но за это время УЕФА может найти другого спонсора.
УЕФА терпит убытки после разрыва контракта с Газпромом, не исключено что за это время все поменяется. Сами российские клубы тоже захотят в еврокубки рано или поздно, так как они получали призовые деньги. Сколько так будет длиться неизвестно, но понятно что ничего хорошего в этом нет.
Нужна официальная демаркация границ России и Украины и территорий которые могут быть переданы странам, чтобы быстро разрешить вопрос.
Палестина и Израиль, Северная и Южная Корея как-то решили этот вопрос. А ФРГ и ГДР так вообще объединились так как являются единым народом.
PATRIOT1965
PATRIOT1965
16 июля в 13:42
Ни копейки УЕФА.
cska1948
cska1948
16 июля в 13:30
"...Станет ли «Газпром» вновь партнером УЕФА? Посмотрим..."
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А на что, собственно, надо смотреть? УЕФА выперла все наши сборные и клубные команды из всех турниров. Неужели после этого Газпром будет ещё спонсировать эту, прости господи, организацию?
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
16 июля в 11:56
Жизнь и время рассудит.
hjlzuf
hjlzuf ответ ДАША Д (раскрыть)
16 июля в 11:21, ред.
С чего это ты взяла?)) Это УЕФА должен выплатить солидную неустойку Газпрому.
ZIBO rock
ZIBO rock
16 июля в 11:20
ДАША Д
ДАША Д
16 июля в 11:00
Газпром постоянно кому-то что-то должен.
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