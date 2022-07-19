Радченко: «Конечно, согласился бы на реванш с ветеранами „Спартака“»

Бывший футболист «Зенита» поддержал идею сыграть матч-реванш против команды ветеранов «Спартака».

Конечно, согласился бы на реванш. Когда мы играли в Петербурге, отзывы были самые положительные. Пришло очень много народу и журналистов. Впечатления самые приятные остались.

Я уже тогда знал: после игры мы разговаривали с нашими друзьями соперниками из «Спартака», что они хотят матч-реванш в Москве. Я поддержал эту идею — это было бы супер. Для болельщиков и для всех приближённых к футболу это будет большой праздник.