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Радченко: «Конечно, согласился бы на реванш с ветеранами „Спартака“»

19 июля 2022, 17:35

Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко поддержал идею сыграть матч-реванш против команды ветеранов «Спартака».

Конечно, согласился бы на реванш. Когда мы играли в Петербурге, отзывы были самые положительные. Пришло очень много народу и журналистов. Впечатления самые приятные остались.

Я уже тогда знал: после игры мы разговаривали с нашими друзьями соперниками из «Спартака», что они хотят матч-реванш в Москве. Я поддержал эту идею — это было бы супер. Для болельщиков и для всех приближённых к футболу это будет большой праздник.

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Все комментарии
протон
протон
19 июля в 23:48
Будет хорошо и для болельщиков.
shlomo2
shlomo2
19 июля в 17:56
ну так и в чем дело?... все в ваших ногах
VeniaminS
VeniaminS
19 июля в 17:37
Так надо сыграть.
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