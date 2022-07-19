«Динамо» интересуется Жировым

«Динамо» интересуется защитником «Зандхаузена» Александром Жировым. Московский клуб делал запрос по поводу трансфера игрока, однако до конкретных действий дело пока не дошло.
Жиров перешел в немецкий клуб в 2018 году в качестве свободного агента, тогда срок его контракта с «Енисеем» истек.
Ранее московский клуб приобрел защитника из Парагвая.
Для этого нужен К.И.Бесков!!!
Для этого нужен К.И.Бесков!!!
Этим игроком Динамо не интересуется, не интересовалось и никаких запросов
по нему из клуба не делалось.
РБСпорт и РейтингБукмекеров, ссылающиеся друг на друга, в очередной раз
подтвердили свою клоунскую желтизну.
Этим игроком Динамо не интересуется, не интересовалось и никаких запросов
по нему из клуба не делалось.
РБСпорт и РейтингБукмекеров, ссылающиеся друг на друга, в очередной раз
подтвердили свою клоунскую желтизну.