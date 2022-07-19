«Динамо» интересуется Жировым

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19 июля 2022, 23:34

«Динамо» интересуется защитником «Зандхаузена» . Московский клуб делал запрос по поводу трансфера игрока, однако до конкретных действий дело пока не дошло.

Жиров перешел в немецкий клуб в 2018 году в качестве свободного агента, тогда срок его контракта с «Енисеем» истек.

Ранее московский клуб приобрел защитника из Парагвая.