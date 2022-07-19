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«Динамо» интересуется Жировым

19 июля 2022, 23:34

«Динамо» интересуется защитником «Зандхаузена» Александром Жировым. Московский клуб делал запрос по поводу трансфера игрока, однако до конкретных действий дело пока не дошло.

Жиров перешел в немецкий клуб в 2018 году в качестве свободного агента, тогда срок его контракта с «Енисеем» истек.

Ранее московский клуб приобрел защитника из Парагвая.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ stanichnik (раскрыть)
20 июля в 11:03
Приветище, Ваня!!!
Для этого нужен К.И.Бесков!!!
1 984
1 984
20 июля в 06:50
Надо договариваться.
stanichnik
stanichnik
20 июля в 05:56
Может стоит присмотреться к защитникам первой лиги
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
20 июля в 05:10
Ждём пока.
протон
протон
20 июля в 00:13
Жировым, Мамевым и Кориным
баск
баск
20 июля в 00:06
Новость для любителей утиной кринжухи.
Этим игроком Динамо не интересуется, не интересовалось и никаких запросов
по нему из клуба не делалось.

РБСпорт и РейтингБукмекеров, ссылающиеся друг на друга, в очередной раз
подтвердили свою клоунскую желтизну.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
19 июля в 23:44
Мельчают Динамо. Докатились....
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
19 июля в 23:37
Ждём пока дойдёт до конкретных дел! 🤣😜
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