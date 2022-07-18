«Химки» готовы подписать Дзюбу, если он снизит финансовые запросы

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков высказался о возможном переходе в подмосковный клуб бывшего нападающего «Зенита» .

Артем действительно талантливый футболист и поиграет еще не один год. Конечно, он должен иметь игровую практику. Хотелось бы видеть его в российском чемпионате, чтобы он радовал нас своей игрой. Мой совет Артему – остаться в РПЛ , тем более с нападающими у нас очень сложная ситуация. Их достаточно мало, тем более таких фактурных. Однако если здесь нет предложений, которые будут соответствовать его пожеланиям, он волен выбирать клуб из дружественных стран.

Готовы ли «Химки» подписать Дзюбу, если он снизит финансовые запросы? Если они снизятся и будут соответствовать нашим возможностям, мы бы его, конечно же, рассмотрели. Хотя у нас высокий фактурный нападающий Илья Садыгов. Но чем больше нападающих, тем лучше.