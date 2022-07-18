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«Химки» готовы подписать Дзюбу, если он снизит финансовые запросы

18 июля 2022, 16:30

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков высказался о возможном переходе в подмосковный клуб бывшего нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.

Артем действительно талантливый футболист и поиграет еще не один год. Конечно, он должен иметь игровую практику. Хотелось бы видеть его в российском чемпионате, чтобы он радовал нас своей игрой. Мой совет Артему – остаться в РПЛ, тем более с нападающими у нас очень сложная ситуация. Их достаточно мало, тем более таких фактурных. Однако если здесь нет предложений, которые будут соответствовать его пожеланиям, он волен выбирать клуб из дружественных стран.

Готовы ли «Химки» подписать Дзюбу, если он снизит финансовые запросы? Если они снизятся и будут соответствовать нашим возможностям, мы бы его, конечно же, рассмотрели. Хотя у нас высокий фактурный нападающий Илья Садыгов. Но чем больше нападающих, тем лучше.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
18 июля в 22:56
Дельное и логичное предложение со стороны Терюшкова. Точно также рассуждают и другие руководители клубов РПЛ. Пусть Артём думает. Время работает не на него.
протон
протон
18 июля в 22:51
Терюшков, Вы депутат, должны сидеть в Думе, решать вопросы государственной важности
PATRIOT1965
PATRIOT1965
18 июля в 19:11
Соглашайся на 300 тысяч рублей в месяц. 🤣
1 984
1 984
18 июля в 18:20
Он лучше в ФНЛ пойдет или в Азербайджан уедет, но не на копейку не подвинется.
ДАША Д
ДАША Д
18 июля в 17:55
Раз в 12 он должен запросы снизить.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
18 июля в 16:52
Он хочет как друг-Саня Кокорин
drug01
drug01
18 июля в 16:49
Для него не важен футбол....
112910415
112910415
18 июля в 16:38
не получится, Химки же в ЛЧ не играют !
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