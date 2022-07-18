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Панюков: «Есть предложения, в том числе из РПЛ. Я выбираю»

18 июля 2022, 20:19

Форвард Андрей Панюков признался, что всё ещё находится в поисках нового клуба.

Определился ли вы с новым клубом? Пока нет. Есть предложения, в том числе из РПЛ. Я выбираю. В ближайшее время хочу определиться.

Почему не удалось заключить контракт с «Факелом»? Не сошлись по условиям.

«Урал» не предлагал вам вернуться? Я только разорвал контракт с «Уралом». Как он может предложить? Это же будет глупо.

Не буду рассматривать предложение «Урала», если они обратятся. Зачем? В Казахстан тоже нет желания возвращаться.

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Все комментарии
Сп62
Сп62 ответ stanichnik (раскрыть)
18 июля в 22:36
Всё правильно, но куда деть свои завышенные амбиции?
hjlzuf
hjlzuf
18 июля в 21:18
Насчёт предложений лукавит, скорее всего.))
stanichnik
stanichnik
18 июля в 21:14, ред.
Андрей Панюков в настоящее время в очередной раз пребывает в статусе свободного агента. Наверное его можно занести в рекордсмены по количеству клубов за которые он поиграл за свою не такую уж и многолетнюю карьеру. Ему только в сентябре исполнится двадцать восемь лет и с момента подписания своего первого профессионального контракта с фк Динамо Москва в его послужном списке, если только такой ведётся, уже двадцать одна запись потому, как Андрей успел поиграть за разные клубы РПЛ, Литвы, Франции, Португалии и Казахстана, но пока так нигде на долго и не прижился.

А жаль, на заре его спортивной карьеры, Панюкову пророчили большое будущее, играя в Литве за Атлантас "Панюковас" наклепал больше тридцати голов и стал лучшим бомбардиром чемпионата. Но как только не стало его "футбольного крёстного отца" Константина Сарсании, где-то произошёл сбой, который длится до сих пор.

Но может ещё всё наладится и, если он не нужен в Урале, то может стоит попытаться перезагрузить карьеру где-нибудь попроще, в тоом же Факеле или Торпедо, где в нападении до сих пор играет сороколетний Лебеденко. А может стоит рассмотреть варианты в Первой лиге. В общем варианты есть, надо только пробовать. Удачи ему и без травм. Болейте за своих, а не против чужих!
Нелетучий голландец
Нелетучий голландец ответ kw8g24bdjeja (раскрыть)
18 июля в 20:28
Вот именно, ни кому.
kw8g24bdjeja
kw8g24bdjeja
18 июля в 20:21
Кому это интересно?
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