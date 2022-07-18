Панюков: «Есть предложения, в том числе из РПЛ. Я выбираю»

Форвард Андрей Панюков признался, что всё ещё находится в поисках нового клуба.
Определился ли вы с новым клубом? Пока нет. Есть предложения, в том числе из РПЛ. Я выбираю. В ближайшее время хочу определиться.
Почему не удалось заключить контракт с «Факелом»? Не сошлись по условиям.
«Урал» не предлагал вам вернуться? Я только разорвал контракт с «Уралом». Как он может предложить? Это же будет глупо.
Не буду рассматривать предложение «Урала», если они обратятся. Зачем? В Казахстан тоже нет желания возвращаться.
А жаль, на заре его спортивной карьеры, Панюкову пророчили большое будущее, играя в Литве за Атлантас "Панюковас" наклепал больше тридцати голов и стал лучшим бомбардиром чемпионата. Но как только не стало его "футбольного крёстного отца" Константина Сарсании, где-то произошёл сбой, который длится до сих пор.
Но может ещё всё наладится и, если он не нужен в Урале, то может стоит попытаться перезагрузить карьеру где-нибудь попроще, в тоом же Факеле или Торпедо, где в нападении до сих пор играет сороколетний Лебеденко. А может стоит рассмотреть варианты в Первой лиге. В общем варианты есть, надо только пробовать. Удачи ему и без травм. Болейте за своих, а не против чужих!
А жаль, на заре его спортивной карьеры, Панюкову пророчили большое будущее, играя в Литве за Атлантас "Панюковас" наклепал больше тридцати голов и стал лучшим бомбардиром чемпионата. Но как только не стало его "футбольного крёстного отца" Константина Сарсании, где-то произошёл сбой, который длится до сих пор.
Но может ещё всё наладится и, если он не нужен в Урале, то может стоит попытаться перезагрузить карьеру где-нибудь попроще, в тоом же Факеле или Торпедо, где в нападении до сих пор играет сороколетний Лебеденко. А может стоит рассмотреть варианты в Первой лиге. В общем варианты есть, надо только пробовать. Удачи ему и без травм. Болейте за своих, а не против чужих!