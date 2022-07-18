Панюков: «Есть предложения, в том числе из РПЛ. Я выбираю»

Форвард признался, что всё ещё находится в поисках нового клуба.

Определился ли вы с новым клубом? Пока нет. Есть предложения, в том числе из РПЛ . Я выбираю. В ближайшее время хочу определиться.

Почему не удалось заключить контракт с «Факелом»? Не сошлись по условиям.

«Урал» не предлагал вам вернуться? Я только разорвал контракт с «Уралом». Как он может предложить? Это же будет глупо.

Не буду рассматривать предложение «Урала», если они обратятся. Зачем? В Казахстан тоже нет желания возвращаться.