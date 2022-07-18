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ЦСКА: «Марио Фернандес не собирается переходить в „Сантос“»

18 июля 2022, 16:47

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо высказался о слухах о возможном переходе защитника Марио Фернандеса в «Сантос».

Хотя Марио в настоящий момент и не является нашим игроком, но все же считаем необходимым прокомментировать очередной слух про его будущее: Марио не собирается подписывать контракт с «Сантосом», «Атлетико Паранаэнсе» или любым другим клубом. Буквально только что Роман Бабаев и наш специалист по международным отношениям и большой друг Марио Максим Головлев созвонились с ним. И Марио лично опроверг все слухи: без согласия ЦСКА никакой трансфер невозможен. Все наши договорённости, разумеется, в силе. С Марио иначе и быть не может.

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Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
18 июля в 20:07
Значит все нормально.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
18 июля в 18:36
Хочется верить, что мы еще увидим Марио в футболке ЦСКА.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
18 июля в 18:08
Уважаемые, не забывайте, что у Фернандеса контракт с ЦСКА, который сейчас приостановлен, а не прерван. А нарушение контракта. т.е самовольный его разрыв - это чревато. Марио на это не пойдет никогда.
КЭТиК
КЭТиК
18 июля в 17:53
В Бразилию уйдёт практически наверняка.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
18 июля в 17:31
Возможно Марио и вернётся, всё может быть в наше интересное время.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
18 июля в 17:05
Супер Марио это не Чидера Эджуке, говорит прямо, глаз не прячет, МУЖИК.
STVA 1
STVA 1
18 июля в 16:50
Ну это неизвестно точно
k6wf8kkqpqpk
k6wf8kkqpqpk
18 июля в 16:48
Будем ждать домой
Гость
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