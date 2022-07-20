Марио Фернандес может подписать контракт с «Сантосом»

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20 июля 2022, 12:06

Защитник может подписать контракт с «Сантосом». В мае футболист ЦСКА объявил о приостановке игровой карьеры.

TNT Sports утверждает, что переговоры между бразильским клубом и Марио находятся на продвинутой стадии.

Однако ЦСКА может заблокировать этот переход, так как действующий контракт Фернандеса с армейским клубом рассчитан до 2024 года.