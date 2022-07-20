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Марио Фернандес может подписать контракт с «Сантосом»

20 июля 2022, 12:06

Защитник Марио Фернандес может подписать контракт с «Сантосом». В мае футболист ЦСКА объявил о приостановке игровой карьеры.

TNT Sports утверждает, что переговоры между бразильским клубом и Марио находятся на продвинутой стадии.

Однако ЦСКА может заблокировать этот переход, так как действующий контракт Фернандеса с армейским клубом рассчитан до 2024 года.

Ранее сообщалось, что Фернандес не вернётся в ЦСКА зимой.

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Все комментарии
протон
протон
20 июля в 22:40
Надеюсь, что Марио вернётся в ЦСКА
oFANATo
oFANATo
20 июля в 19:18
Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал слухи о возможном переходе защитника Марио Фернандеса в бразильский «Сантос».

«Хотя Марио в настоящий момент и не является нашим игроком, но всё же считаем необходимым прокомментировать очередной слух про его будущее: Марио не собирается подписывать контракт с «Сантосом», «Атлетико Паранаэнсе» или любым другим клубом. Буквально только что Роман Бабаев и наш специалист по международным отношениям и большой друг Марио Максим Головлев созвонились с ним. И Марио лично опроверг все слухи: без согласия ЦСКА никакой трансфер невозможен. Все наши договорённости, разумеется, в силе. С Марио иначе и быть не может», — передаёт слова Брейдо корреспондент Андрей Панков.
Alexnvr
Alexnvr ответ ZIBO rock (раскрыть)
20 июля в 19:05
Ну у него гражданство РФ. Сборная России. Возможно на него не распространяется.
ZIBO rock
ZIBO rock ответ Alexnvr (раскрыть)
20 июля в 16:06
Какие деньги?! Легионерам ФИФА разрешила приостанавливать контракты!
bsww
bsww
20 июля в 15:03
На месте ЦСКА я бы обговорил "детали". Пускай Марио будет находиться на балансе клуба и постоянно тренируется. А играет пускай только с местными "грандами" - Палмейрас, Атлетико Минейро, Коринтиас, Интернасьонал, Флимуненсе, Атлетико Паранаэнсе, Фламенго, Ботафого, Сан-Паоло, Гремио, Сантос.
Евгений Сибель
Евгений Сибель
20 июля в 14:41
Конечно есть соблазн у клубов Бразилии .
Такой защитник рядом
nikoladolgov
nikoladolgov
20 июля в 14:23, ред.
А этот то куда лезет ?
Он же гражданин России, военнослужащий армеец, вообще пусть едет на передовую !
Dima salev
Dima salev
20 июля в 13:33
За заслуги в нашей Сборной особенно гол ворота Хорватам который мы не проигрывая покидали чемпионат мира с поднитой головой. Марио можно всё . Успехов ему!
zooveterinar
zooveterinar
20 июля в 13:25
Бразилец устал от нашей системы скорее,чем от футбола!!!
альсато
альсато
20 июля в 13:07
Марио (как Россиянин) может ВСЕ!...Любое его решение я поддержу!..более того, в Сантосе-еще россияне не играли!))))))
ABir
ABir
20 июля в 13:06
Будет играть за клуб великого Пеле
yp824bvsk3u2
yp824bvsk3u2
20 июля в 12:55
Это хороший вариант
Alexnvr
Alexnvr
20 июля в 12:52
Он же как бы закончил карьеру. А на этом подписании нового контракта он может принести немного денег ЦСКА. Что плохого?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
20 июля в 12:34
Он же ж с детства за коней! Россиянин!
Ravshan878
Ravshan878
20 июля в 12:29
Теперь какая разница Сантосом или Улан Батором.
Он тихо мирно без панику покинул России.
За это ему СПАСИБО СУПЕР МАРИО.
qhwf6sae5hp8
qhwf6sae5hp8
20 июля в 12:26
Это очень плохо
Leha-ha50
Leha-ha50
20 июля в 12:22
Очередной безосновательный вброс.
STVA 1
STVA 1
20 июля в 12:17
Ромашка какая-то... Вроде раньше писали не может)))
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
20 июля в 12:11
Может, не может,
Слухи. Подождём реальных событий.
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