Защитник Марио Фернандес может подписать контракт с «Сантосом». В мае футболист ЦСКА объявил о приостановке игровой карьеры.
TNT Sports утверждает, что переговоры между бразильским клубом и Марио находятся на продвинутой стадии.
Однако ЦСКА может заблокировать этот переход, так как действующий контракт Фернандеса с армейским клубом рассчитан до 2024 года.
Ранее сообщалось, что Фернандес не вернётся в ЦСКА зимой.
«Хотя Марио в настоящий момент и не является нашим игроком, но всё же считаем необходимым прокомментировать очередной слух про его будущее: Марио не собирается подписывать контракт с «Сантосом», «Атлетико Паранаэнсе» или любым другим клубом. Буквально только что Роман Бабаев и наш специалист по международным отношениям и большой друг Марио Максим Головлев созвонились с ним. И Марио лично опроверг все слухи: без согласия ЦСКА никакой трансфер невозможен. Все наши договорённости, разумеется, в силе. С Марио иначе и быть не может», — передаёт слова Брейдо корреспондент Андрей Панков.
«Хотя Марио в настоящий момент и не является нашим игроком, но всё же считаем необходимым прокомментировать очередной слух про его будущее: Марио не собирается подписывать контракт с «Сантосом», «Атлетико Паранаэнсе» или любым другим клубом. Буквально только что Роман Бабаев и наш специалист по международным отношениям и большой друг Марио Максим Головлев созвонились с ним. И Марио лично опроверг все слухи: без согласия ЦСКА никакой трансфер невозможен. Все наши договорённости, разумеется, в силе. С Марио иначе и быть не может», — передаёт слова Брейдо корреспондент Андрей Панков.
Такой защитник рядом
Такой защитник рядом
Он же гражданин России, военнослужащий армеец, вообще пусть едет на передовую !
Он же гражданин России, военнослужащий армеец, вообще пусть едет на передовую !
Он тихо мирно без панику покинул России.
За это ему СПАСИБО СУПЕР МАРИО.
Он тихо мирно без панику покинул России.
За это ему СПАСИБО СУПЕР МАРИО.
Слухи. Подождём реальных событий.
Слухи. Подождём реальных событий.