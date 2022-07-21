«Зенит» продлил контракт с Венделом

Полузащитник Вендел продлил контракт с «Зенитом». Срок нового соглашения рассчитан до лета 2027 года.
За клуб из Санкт-Петербурга бразилец выступает с 2020 года, провел 57 матчей, забил 8 мячей и отдал 11 голевых передач.
Футболиста пытался приобрести «Фламенго», однако переговоры сорвались.
И, конечно, по-разному можно оценивать то, что во время соответствующей ситуации "Газпром" решает еще удвоить и так высокие зарплаты бразильцев, чтобы только они отклонили любое другое предложение. С учетом того, что иначе они могут уйти бесплатно, даже переплатить достаточно разумно, иначе они могли бы просто потерять его.
Правда, это палка о двух концах, тут открываются возможности сразу и у других игроков шантажировать клуб и запустить слух о своем уходе, чтобы удвоить контракт.
Другой вопрос, как расценивать то, что во время кризиса, когда остальные клубы просто теряют игроков, и вообще в целом Россия в шатком положении (Я напомню, что вчера руководитель НЛМК сказал, что металл до СВО 40% шел на экспорт в Европу, а сейчас 40% рынка потеряно, а Китай покупает только по себестоимости. 60% доходов бюджета от углеводородов и они должны сильно сократиться к зиме из-за обязательств, которые подписали страны Европы по сокравщению. То есть у нас "отложенная задница" в экономике, которая будет медленно приближаться), увеличивать бюджет на зарплаты и устраивать "пир во время чумы".
Особенно учитывая, что некоторая компания называет себя "Национальное достояние", но больше похоже на "Достояние Миллера".
И, конечно, по-разному можно оценивать то, что во время соответствующей ситуации "Газпром" решает еще удвоить и так высокие зарплаты бразильцев, чтобы только они отклонили любое другое предложение. С учетом того, что иначе они могут уйти бесплатно, даже переплатить достаточно разумно, иначе они могли бы просто потерять его.
Правда, это палка о двух концах, тут открываются возможности сразу и у других игроков шантажировать клуб и запустить слух о своем уходе, чтобы удвоить контракт.
Другой вопрос, как расценивать то, что во время кризиса, когда остальные клубы просто теряют игроков, и вообще в целом Россия в шатком положении (Я напомню, что вчера руководитель НЛМК сказал, что металл до СВО 40% шел на экспорт в Европу, а сейчас 40% рынка потеряно, а Китай покупает только по себестоимости. 60% доходов бюджета от углеводородов и они должны сильно сократиться к зиме из-за обязательств, которые подписали страны Европы по сокравщению. То есть у нас "отложенная задница" в экономике, которая будет медленно приближаться), увеличивать бюджет на зарплаты и устраивать "пир во время чумы".
Особенно учитывая, что некоторая компания называет себя "Национальное достояние", но больше похоже на "Достояние Миллера".
Нельзя взять оттуда где ничего нет...их можно взять только из средств утверждённого бюджета команды...
Я не понимаю чем люди пытающиеся сохранить состав путём вложения средств хуже тех кто так же используя недра обзывает деньги частными и которые тратит на импортных игроков многие миллионы и лишается их просто раздав их зарубежным клубам ???
Нельзя взять оттуда где ничего нет...их можно взять только из средств утверждённого бюджета команды...
Я не понимаю чем люди пытающиеся сохранить состав путём вложения средств хуже тех кто так же используя недра обзывает деньги частными и которые тратит на импортных игроков многие миллионы и лишается их просто раздав их зарубежным клубам ???