«Зенит» продлил контракт с Венделом

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21 июля 2022, 11:16

Полузащитник продлил контракт с «Зенитом». Срок нового соглашения рассчитан до лета 2027 года.

За клуб из Санкт-Петербурга бразилец выступает с 2020 года, провел 57 матчей, забил 8 мячей и отдал 11 голевых передач.

Футболиста пытался приобрести «Фламенго», однако переговоры сорвались.