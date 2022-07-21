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«Зенит» продлил контракт с Венделом

21 июля 2022, 11:16

Полузащитник Вендел продлил контракт с «Зенитом». Срок нового соглашения рассчитан до лета 2027 года.

За клуб из Санкт-Петербурга бразилец выступает с 2020 года, провел 57 матчей, забил 8 мячей и отдал 11 голевых передач.

Футболиста пытался приобрести «Фламенго», однако переговоры сорвались.

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Все комментарии
протон
протон
21 июля в 16:46
Четко сработано!
Как бы то ни было-улучшенные условия контракта Вендела намного выгоднее, чем искать сейчас годного ЦП за несколько десятков млн.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Devjatiy (раскрыть)
21 июля в 14:02
Федун и вкладывает)
Devjatiy
Devjatiy ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
21 июля в 13:50
Деньги нужно вкладывать в тренеров спартака, куда полезней, сколько можно перепробовать.
Kolenok
Kolenok
21 июля в 13:30
«Я ставлю на то, что самый ранний вариант возвращения российских клубов в еврокубки — 2025 год. Мне кажется, у нас будут промежуточные результаты после возвращения. Если с финансами всё будет нормально, наши топы смогут усилиться. Феерии не ждите, но и полного провала не допустим. Стоит ли удерживать легионеров в период без еврокубков? По-моему, надо всех отпустить и делать ставку на своих», — приводит слова Аршавина «РИА Новости Спорт». Истину глаголет Андрей!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Jeck Denielse (раскрыть)
21 июля в 13:01
А её нет? Почему же тогда Миллергоф за полмиллиарда долларов появился?)
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
21 июля в 12:57
Я вижу даже Вы верите в "нескончаемую чашу" из которой Миллер берёт деньги когда захочет....)))

Нельзя взять оттуда где ничего нет...их можно взять только из средств утверждённого бюджета команды...

Я не понимаю чем люди пытающиеся сохранить состав путём вложения средств хуже тех кто так же используя недра обзывает деньги частными и которые тратит на импортных игроков многие миллионы и лишается их просто раздав их зарубежным клубам ???
8rn7qx2e8x39
8rn7qx2e8x39
21 июля в 12:56
Банда пришла надолго
Миротворец Мышкин.
Миротворец Мышкин.
21 июля в 12:50
У Зенита два варианта - держаться за нынешних легов всеми руками или скупать в России лучших игроков. В нынешних условиях качественный иностранец не поедет в Россию даже в Зенит.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Jeck Denielse (раскрыть)
21 июля в 12:48, ред.
Наверное, это будет откровением, но скажу, что много чужих денег потратить не так сложно.

И, конечно, по-разному можно оценивать то, что во время соответствующей ситуации "Газпром" решает еще удвоить и так высокие зарплаты бразильцев, чтобы только они отклонили любое другое предложение. С учетом того, что иначе они могут уйти бесплатно, даже переплатить достаточно разумно, иначе они могли бы просто потерять его.

Правда, это палка о двух концах, тут открываются возможности сразу и у других игроков шантажировать клуб и запустить слух о своем уходе, чтобы удвоить контракт.

Другой вопрос, как расценивать то, что во время кризиса, когда остальные клубы просто теряют игроков, и вообще в целом Россия в шатком положении (Я напомню, что вчера руководитель НЛМК сказал, что металл до СВО 40% шел на экспорт в Европу, а сейчас 40% рынка потеряно, а Китай покупает только по себестоимости. 60% доходов бюджета от углеводородов и они должны сильно сократиться к зиме из-за обязательств, которые подписали страны Европы по сокравщению. То есть у нас "отложенная задница" в экономике, которая будет медленно приближаться), увеличивать бюджет на зарплаты и устраивать "пир во время чумы".

Особенно учитывая, что некоторая компания называет себя "Национальное достояние", но больше похоже на "Достояние Миллера".
Jeck Denielse
Jeck Denielse
21 июля в 12:25
Дилетантские мнения..что у Миллера деньги дармовые и ничьи уже были?? ))))
Как раз у Алексея Борисовича всё подотчётно, чётко...и мененджмент работает как надо....
А не жалко денег лишь тем кто транжирит их налево и на право ради 10-х и 6-х мест....
Kolenok
Kolenok
21 июля в 12:16
Пропал парень.
Шуnя771
Шуnя771
21 июля в 12:05
Ожидаемый факт.
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
21 июля в 11:39
газ сейчас дорогой,могут себе позволить
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ ermak6848 (раскрыть)
21 июля в 11:33
Контракт в 2 раза увеличили, вот он и согласился. Тем более Миллеру чужих денег не жалко.
ermak6848
ermak6848
21 июля в 11:31
Это Хорошая новость...
STVA 1
STVA 1 ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
21 июля в 11:28, ред.
Надо ещё к табуретке прикрутить)))
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
21 июля в 11:22
Приклеили Суперклеем и для надёжности обтянули скотчем и изолентой.
kjbrmf7ta4cc
kjbrmf7ta4cc
21 июля в 11:17
Это важный момент
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