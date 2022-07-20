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Лемар договорился о продлении контракта с «Атлетико»

20 июля 2022, 18:17

Полузащитник Тома Лемар продолжит выступать за «Атлетико».

По данным источника, француз принял предложение «матрасников» о продлении контракта до 2027 года.

Лемар перешёл в «Атлетико» в 2018 году из «Монако».

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протон
протон
21 июля в 00:22
А всего-то пару лет назад Симеоне открыто говорил СМИ, что Лемар [цитата] «не смог оправдать ожидания» – на вопрос о возможном уходе француза из Атлетико.
Но всё равно эта новость (про продление контракта) не должна вводить в заблуждение: хоть Тома и стал в последнее время полезнее на поле, но всё равно далёк от возложенных на него ожиданий.
Colchoneros
Colchoneros
20 июля в 18:34
Это здорово!
Шуnя771
Шуnя771
20 июля в 18:27
Мы рады!
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