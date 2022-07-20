Лемар договорился о продлении контракта с «Атлетико»

Полузащитник Тома Лемар продолжит выступать за «Атлетико».
По данным источника, француз принял предложение «матрасников» о продлении контракта до 2027 года.
Лемар перешёл в «Атлетико» в 2018 году из «Монако».
Полузащитник Тома Лемар продолжит выступать за «Атлетико».
По данным источника, француз принял предложение «матрасников» о продлении контракта до 2027 года.
Лемар перешёл в «Атлетико» в 2018 году из «Монако».
Но всё равно эта новость (про продление контракта) не должна вводить в заблуждение: хоть Тома и стал в последнее время полезнее на поле, но всё равно далёк от возложенных на него ожиданий.
Но всё равно эта новость (про продление контракта) не должна вводить в заблуждение: хоть Тома и стал в последнее время полезнее на поле, но всё равно далёк от возложенных на него ожиданий.