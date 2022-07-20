Лемар договорился о продлении контракта с «Атлетико»

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20 июля 2022, 18:17

Полузащитник продолжит выступать за «Атлетико».

По данным источника, француз принял предложение «матрасников» о продлении контракта до 2027 года.

Лемар перешёл в «Атлетико» в 2018 году из «Монако».