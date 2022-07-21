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Умер легендарный нападающий сборной Германии Уве Зеелер

21 июля 2022, 18:43

Издание Bild сообщает, что сегодня, 21 июля, в возрасте 85 лет дома в кругу семьи умер бывший нападающий сборной Германии Уве Зеелер.

Уве провёл 72 матча за сборную ФРГ, в которых забил 43 гола. 19 лет своей карьеры (1953-1972) Зеелер играл в составе «Гамбурга». Он является лучшим бомбардиром в истории «Гамбурга» (523 гола).

Уве становил бронзовым призёром чемпионата мира 1970 года и серебряным призёром чемпионата мира 1966 года. Зеелер — один из четырёх футболистов в истории, вместе с Пеле, Мирославом Клозе и Криштиану Роналду, которые забивали голы на четырёх чемпионатах мира (1958-1970).

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Перевод с Bild.de
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