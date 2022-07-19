Ветераны сборной России и «Торпедо» сыграют в честь дня рождения Стрельцова

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19 июля 2022, 16:15

Ветераны сборной России и «Торпедо» почтят память и сыграют матч в честь 85-летия со дня его рождения, сообщает пресс-служба РФС .

Встреча пройдёт на стадионе «Спортивный городок „Лужники“» 21 июля. Начало в 13:30 мск.

Программа мероприятия:

10:00 Сбор ветеранов футбола на Восточной улице у памятника Стрельцову

11:00 Возложение цветов на могилу Стрельцова на Ваганьковском кладбище

12:30 Посещение «Аллеи славы» в Лужниках

13:30 Матч ветеранов сборной и московского «Торпедо»