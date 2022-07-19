Ветераны сборной России и «Торпедо» сыграют в честь дня рождения Стрельцова

Ветераны сборной России и «Торпедо» почтят память Эдуарда Стрельцова и сыграют матч в честь 85-летия со дня его рождения, сообщает пресс-служба РФС.
Встреча пройдёт на стадионе «Спортивный городок „Лужники“» 21 июля. Начало в 13:30 мск.
Программа мероприятия:
10:00 Сбор ветеранов футбола на Восточной улице у памятника Стрельцову
11:00 Возложение цветов на могилу Стрельцова на Ваганьковском кладбище
12:30 Посещение «Аллеи славы» в Лужниках
13:30 Матч ветеранов сборной и московского «Торпедо»
От себя добавлю: мне посчастливилось увидеть Стрельцова в Киеве в 1968г., в тандеме, тогда еще молодым М.Гершковичем!!!
От себя добавлю: мне посчастливилось увидеть Стрельцова в Киеве в 1968г., в тандеме, тогда еще молодым М.Гершковичем!!!