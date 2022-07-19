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Ветераны сборной России и «Торпедо» сыграют в честь дня рождения Стрельцова

19 июля 2022, 16:15

Ветераны сборной России и «Торпедо» почтят память Эдуарда Стрельцова и сыграют матч в честь 85-летия со дня его рождения, сообщает пресс-служба РФС.

Встреча пройдёт на стадионе «Спортивный городок „Лужники“» 21 июля. Начало в 13:30 мск.

Программа мероприятия:

10:00 Сбор ветеранов футбола на Восточной улице у памятника Стрельцову
11:00 Возложение цветов на могилу Стрельцова на Ваганьковском кладбище
12:30 Посещение «Аллеи славы» в Лужниках
13:30 Матч ветеранов сборной и московского «Торпедо»

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
19 июля в 18:17
Лужа похоже для этого и нужна.
Capral
Capral
19 июля в 16:32
Из воспоминаний М.Гершковича: "С Эдуардом Анатольевичем было непросто приятно играть, но даже стоять рядом было счастье"!

От себя добавлю: мне посчастливилось увидеть Стрельцова в Киеве в 1968г., в тандеме, тогда еще молодым М.Гершковичем!!!
w275wx4s7fet
w275wx4s7fet
19 июля в 16:30
ветераны, есть еще порох, так держать...
drug01
drug01
19 июля в 16:23
Это будет хороший день
p2jx45ujb5sp
p2jx45ujb5sp
19 июля в 16:18
Это будет интересно
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