Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

ЦСКА заблокировал трансфер Марио Фернандеса в «Сантос»

22 июля 2022, 13:52

«Сантос» не смог подписать защитника Марио Фернандеса, поскольку ЦСКА заблокировал этот трансфер.

Бразильский клуб надеялся осуществить этот переход, однако «армейцы» выступили против этого. Фернандес приостановил действие договора с московским клубом в мае, попросив отпустить его в Бразилию по семейным причинам. Однако разрывать соглашение стороны не стали. Сообщалось, что Фернандес был близок к этому переходу, однако агент игрока опроверг это.

Соглашение защитника с «армейцами» рассчитано до 2024 года.

Все новости
В ЦСКА ответили на вопрос, может ли Чалов вернуться в «Базель»
Вчера, 19:10
Слухи«Марсель» интересовался защитником «Локомотива» Магкеевым
Вчера, 11:16
СлухиУ ЦСКА есть предложение по трансферу Бистровича из Италии
Вчера, 00:34
Агент Варелы подтвердил возможный переход защитника «Динамо» во «Фламенго»
22 июля
СлухиГильермо Варела уйдёт из «Динамо» во «Фламенго»
22 июля
«Фейеноорд» полностью возьмёт на себя зарплату Шиманьского
22 июля
Сортировать
Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Ravshan878 (раскрыть)
вчера в 05:50
Будем верить, а там посмотрим.
протон
протон
вчера в 00:10
Давайте будем реалистами и снимем розовые очки.
Изначально Марио рассчитывал на эту левую схему. «Приостановить контракт» ))
Бийол поступил порядочно.
Марио не поступил как Бийол.
oFANATo
oFANATo
22 июля в 20:29
Грамотно сработали....👍
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
22 июля в 19:17
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Ravshan878 (раскрыть)
    22 июля в 19:16
    Там многое зависит от жены. Она юрист по образованию и у нее есть вариант работы в Москве в бразильской фирме. Марио уважает интересы жены и если ее устроит работа в Москве, то он вернется. Хотя я в это слабо верю, боюсь, что он с футболом закончил. Сгорел дотла.
    Ravshan878
    Ravshan878 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
    22 июля в 19:11
    Вряд ли увидим.
    Думаю назад не вернётся.
    УВАЖАЕМЫЙ.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    22 июля в 18:18
    Хочется верить, что мы еще увидим Марио в ЦСКА.
    Союзник противников
    Союзник противников
    22 июля в 17:55
    Правды мы не узнаем лет пять.
    Grundik
    Grundik
    22 июля в 17:23
    Бразильцы - они все такие, даже с паспортом. ЦСКА подошёл к вопросу принципиально и это правильно.
    ZIBO rock
    ZIBO rock
    22 июля в 16:58
    Видимо паспорт так и не отдали!
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    22 июля в 16:45, ред.
    Марио отыграл 10 лет за клуб честно и самоотверженно. Банально устал и по семье скучает. Контракт приостановлен. Если вдруг Марио захочет куда-то уйти, то ЦСКА его отпустит без разговоров. Но Марио, как человек порядочный, во вред клубу ничего не сделает. Он и сейчас ушёл не из-за решения ФИФА, а по соглашению с клубом. Как неприятные злопыхатели, особенно КБ.
    SHMEL
    SHMEL
    22 июля в 16:45
    Странно, на Марио это не похоже. Его вытащили из болота, дали всё в ЦСКА, чего он и желать не мог, отучили от пагубных пристрастий. Мне кажется мы его ещё увидим в майке ЦСКА.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Caniggia (раскрыть)
    22 июля в 16:41
    Приостановить может, а разорвать НЕТ
    arsena1
    arsena1
    22 июля в 16:15
    К новостям принято давать ссылку на источник
    Новость вбросил бразильский Globoplay
    Caniggia
    Caniggia
    22 июля в 16:02
    А как они могут заблокировать? Ведь сейчас, как и остальные леги, он может в одностороннем порядке приостановить или разорвать контракт.
    VeniaminS
    VeniaminS
    22 июля в 15:08
    Могли и отпустить.
    Шуnя771
    Шуnя771
    22 июля в 15:02
    Зачем? Сколько раз уже наступали на одни ите же грабли...
    Не будет из под палки он играть.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    22 июля в 14:31
    Гинер не одному армейцу дороги не даст, но его и тут облапошат
    112910415
    112910415
    22 июля в 14:20
    вернись, я всё прощу !
    Kolenok
    Kolenok
    22 июля в 13:58
    Насильно мил не будешь,отпустили бы Марио.
    Ironigor
    Ironigor
    22 июля в 13:53
    Очень интересно.
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     