ЦСКА заблокировал трансфер Марио Фернандеса в «Сантос»

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22 июля 2022, 13:52

«Сантос» не смог подписать защитника , поскольку ЦСКА заблокировал этот трансфер.

Бразильский клуб надеялся осуществить этот переход, однако «армейцы» выступили против этого. Фернандес приостановил действие договора с московским клубом в мае, попросив отпустить его в Бразилию по семейным причинам. Однако разрывать соглашение стороны не стали. Сообщалось, что Фернандес был близок к этому переходу, однако агент игрока опроверг это.

Соглашение защитника с «армейцами» рассчитано до 2024 года.