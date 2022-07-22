Осинькин объяснил, почему не возьмёт Дзюбу и Дзагоева в «Крылья Советов».

Главный тренер «Крыльев Советов» ответил на вопросы о нападающем и полузащитнике , которые находятся в статусе свободных агентов.

Не было ли мысли позвать Дзюбу в «Крылья»? Или он не подходит под мою философию? Я уж не знаю, агент вы его или нет, но такие разговоры обычно появляются в отношении тех футболистов, которые на какое-то время остаются без контракта. Вы упомянули философию. Мы все-таки стараемся брать ребят другого возраста. Он бы мог нам дать определенный опыт в игре, но «Крылья» выбрали свою линию и ее придерживаются. Даже не рассматривали вариант с Дзюбой, в том числе и по финансовой причине.

Дзагоев? Я бы с удовольствием с ним поработал, но у нас несколько причин, по которым мы на это не пойдем. Увы, такое сотрудничество невозможно. Это и возраст. Кроме того, считаю, что Алан в последнее время играл не столько атакующего полузащитника, сколько опорника или «восьмого номера». А мы в июне продлили как раз всех четырех наших центральных хавбеков. Так что эта позиция у нас полностью укомплектована. При этом я по-прежнему считаю Алана большим мастером, который многое умеет на поле.