Осинькин объяснил, почему не возьмёт Дзюбу и Дзагоева в «Крылья Советов».

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин ответил на вопросы о нападающем Артёме Дзюбе и полузащитнике Алане Дзагоеве, которые находятся в статусе свободных агентов.
Не было ли мысли позвать Дзюбу в «Крылья»? Или он не подходит под мою философию? Я уж не знаю, агент вы его или нет, но такие разговоры обычно появляются в отношении тех футболистов, которые на какое-то время остаются без контракта. Вы упомянули философию. Мы все-таки стараемся брать ребят другого возраста. Он бы мог нам дать определенный опыт в игре, но «Крылья» выбрали свою линию и ее придерживаются. Даже не рассматривали вариант с Дзюбой, в том числе и по финансовой причине.
Дзагоев? Я бы с удовольствием с ним поработал, но у нас несколько причин, по которым мы на это не пойдем. Увы, такое сотрудничество невозможно. Это и возраст. Кроме того, считаю, что Алан в последнее время играл не столько атакующего полузащитника, сколько опорника или «восьмого номера». А мы в июне продлили как раз всех четырех наших центральных хавбеков. Так что эта позиция у нас полностью укомплектована. При этом я по-прежнему считаю Алана большим мастером, который многое умеет на поле.
О Дзюбе это конечно вообще отдельная история. И рассматривать его кандидатуру как игрока Крылья Советов у Осинькина и в самом страшном сне не могло возникнуть.
А вот про Алана Дзагоева могли бы возникнуть мысли. Осинькин как первый тренер Алана, будучи его тренером во Владикавказе, а потом ещё в академии им.Коноплёва, как никто знает все его лучшие качества. Одно из его высказываний Осинькина об Алане - "Я бы вообще назвал Дзагоева «железным человеком» , он всегда готов отработать за всю команду на любом участке поля, поблажек никогда не просил." Он вообще называл Алана и Марата Измайлова лучшими молодыми футболистами России. Правда травмы так и не дали на полную раскрыться Марату, ну а потом и Алану. Ну а теперь возраст Алана и его высокий ценник, да и философия клуба, как и самого Осинькина, делают этот контракт невозможным. Ну вот как-то так, на мой субъективный взгляд.
Всем Добра ! Осинькину Удачи с КС !
О Дзюбе это конечно вообще отдельная история. И рассматривать его кандидатуру как игрока Крылья Советов у Осинькина и в самом страшном сне не могло возникнуть.
А вот про Алана Дзагоева могли бы возникнуть мысли. Осинькин как первый тренер Алана, будучи его тренером во Владикавказе, а потом ещё в академии им.Коноплёва, как никто знает все его лучшие качества. Одно из его высказываний Осинькина об Алане - "Я бы вообще назвал Дзагоева «железным человеком» , он всегда готов отработать за всю команду на любом участке поля, поблажек никогда не просил." Он вообще называл Алана и Марата Измайлова лучшими молодыми футболистами России. Правда травмы так и не дали на полную раскрыться Марату, ну а потом и Алану. Ну а теперь возраст Алана и его высокий ценник, да и философия клуба, как и самого Осинькина, делают этот контракт невозможным. Ну вот как-то так, на мой субъективный взгляд.
Всем Добра ! Осинькину Удачи с КС !