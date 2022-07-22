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Осинькин объяснил, почему не возьмёт Дзюбу и Дзагоева в «Крылья Советов»

22 июля 2022, 17:41

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин ответил на вопросы о нападающем Артёме Дзюбе и полузащитнике Алане Дзагоеве, которые находятся в статусе свободных агентов.

Не было ли мысли позвать Дзюбу в «Крылья»? Или он не подходит под мою философию? Я уж не знаю, агент вы его или нет, но такие разговоры обычно появляются в отношении тех футболистов, которые на какое-то время остаются без контракта. Вы упомянули философию. Мы все-таки стараемся брать ребят другого возраста. Он бы мог нам дать определенный опыт в игре, но «Крылья» выбрали свою линию и ее придерживаются. Даже не рассматривали вариант с Дзюбой, в том числе и по финансовой причине.

Дзагоев? Я бы с удовольствием с ним поработал, но у нас несколько причин, по которым мы на это не пойдем. Увы, такое сотрудничество невозможно. Это и возраст. Кроме того, считаю, что Алан в последнее время играл не столько атакующего полузащитника, сколько опорника или «восьмого номера». А мы в июне продлили как раз всех четырех наших центральных хавбеков. Так что эта позиция у нас полностью укомплектована. При этом я по-прежнему считаю Алана большим мастером, который многое умеет на поле.

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Все комментарии
pomor45
pomor45
22 июля в 20:06
Почему он вообще должен кому-то объяснять, почему ему не нужен игрок, кроме, как самому игроку или его агенту? У журналистов такое понятие, что все должны давать ответы на все их вопросы, какими бы они глупыми и неуместными не были. Совсем распустились со своей свободой слова. Следует ставить таких на место, давая им понять, что у него есть право спрашивать, а у меня есть право не отвечать.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
22 июля в 19:21
все разъяснил
Jeck Denielse
Jeck Denielse
22 июля в 19:16
Получается у Бенземы тоже шансов заиграть в "Крыльях" - ноль...
Boricku
Boricku
22 июля в 18:48
огент не даст в зорплате уступить, оегент на деется миллион на Алане зороботать, губит Алану карьеру
Leha-ha50
Leha-ha50
22 июля в 18:28
Очень грамотно и понятно Осинькин все объяснил. Алан - это огромный риск из-за его травматичности, и плюс отсутствие игровой практики в последнее время, да и возраст на пределе уже. Дзюба тоже уже не мальчик, да и зарплату требует неподъемную для середнячков. Так что эту парочку мы в КС не увидим .....и это очень правильно.
nikoladolgov
nikoladolgov
22 июля в 18:21
Все ясно.
Дзюба стар, у Дзагоева номер не тот ...
Пусть идут в ... Аланию !
Ironigor
Ironigor
22 июля в 18:15, ред.
Осинькин объяснил, почему не возьмёт Дзюбу и Дзагоева в «Крылья Советов».

О Дзюбе это конечно вообще отдельная история. И рассматривать его кандидатуру как игрока Крылья Советов у Осинькина и в самом страшном сне не могло возникнуть.

А вот про Алана Дзагоева могли бы возникнуть мысли. Осинькин как первый тренер Алана, будучи его тренером во Владикавказе, а потом ещё в академии им.Коноплёва, как никто знает все его лучшие качества. Одно из его высказываний Осинькина об Алане - "Я бы вообще назвал Дзагоева «железным человеком» , он всегда готов отработать за всю команду на любом участке поля, поблажек никогда не просил." Он вообще называл Алана и Марата Измайлова лучшими молодыми футболистами России. Правда травмы так и не дали на полную раскрыться Марату, ну а потом и Алану. Ну а теперь возраст Алана и его высокий ценник, да и философия клуба, как и самого Осинькина, делают этот контракт невозможным. Ну вот как-то так, на мой субъективный взгляд.
Всем Добра ! Осинькину Удачи с КС !
da27ybyqrhmm
da27ybyqrhmm
22 июля в 17:45
красиво все разъяснил...
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