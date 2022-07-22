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Мостовой: «Не верю, что „Зенит“ второй раз подряд оступится»

22 июля 2022, 15:41
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)3 : 0Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой рассказал об ожиданиях от матча РПЛ между «Зенитом» и «Крыльями Советов».

«Крылья» первый матч на выезде выиграли у «Оренбурга», особенно неплохо смотрелись во втором тайме. Но я не верю, что «Зенит» второй раз подряд оступится — и тем более оступится дома. Мне кажется, что они выйдут на поле сверхзаряженными и сверхмотивированными, чтобы показать — кто в доме хозяин. Если «Зенит» полностью соберётся и не будет никаких расслаблений, как это было в матче с «Химками», свои три очка заберут. Конечно, у «Крыльев» будут свои шансы, у них команда задиристая, но питерцы по всем статьям выше — и я не пойму их, если они второй тур подряд потеряют очки.

Ранее бывший футболист «Зенита» Роман Широков поделился мнением об игре.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
22 июля в 16:43, ред.
А первый "оступ" когда был ??

Оступились в Химках это ЦСКА в апреле....и Спартак в мае...пропустив 6 мячей в сумме от заМКАДных соседей....

А Зенит не оступался...он вальяжно набирал первый балл в копилку...
Caniggia
Caniggia
22 июля в 15:57
Тяжелая минимальная победа Зенита.
КЭТиК
КЭТиК
22 июля в 15:43
Ничья - чудом не будет.
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