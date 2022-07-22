Мостовой: «Не верю, что „Зенит“ второй раз подряд оступится»

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой рассказал об ожиданиях от матча РПЛ между «Зенитом» и «Крыльями Советов».

«Крылья» первый матч на выезде выиграли у «Оренбурга», особенно неплохо смотрелись во втором тайме. Но я не верю, что «Зенит» второй раз подряд оступится — и тем более оступится дома. Мне кажется, что они выйдут на поле сверхзаряженными и сверхмотивированными, чтобы показать — кто в доме хозяин. Если «Зенит» полностью соберётся и не будет никаких расслаблений, как это было в матче с «Химками», свои три очка заберут. Конечно, у «Крыльев» будут свои шансы, у них команда задиристая, но питерцы по всем статьям выше — и я не пойму их, если они второй тур подряд потеряют очки.