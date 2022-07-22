Радимов: «Нас ожидает интересный матч, „Крылья“ не будут закрываться»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов считает «Зенит» однозначным фаворитом в матче РПЛ против «Крыльев Советов».
Могут ли «Крылья» создать проблемы «Зениту»? Смотря как «Крылья» выйдут. Если «Крыльям» повезёт, и они забьют первый гол, то может случиться что угодно. Нас ожидает интересный матч, поскольку «Крылья» не будут закрываться: они просто это не умеют. «Зенит» естественно фаворит, потому он чемпион и играет дома.
Ранее об этом высказался бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой.
Другое дело, что это футбол и всегда может быть неожиданный результат, особенно когда обе команды играющие, как в этом случае. Но с составом Зенита все эти разговоры про судей, поля и прочее для бедных...это просто не нужно такой монопольной команде, они берут любых исполнителей на любые роли, игроков, тренеров и прочее.
Спасибо, что есть такие команды как Крылья, Краснодар, хоть что-то интересное иногда бывает
Другое дело, что это футбол и всегда может быть неожиданный результат, особенно когда обе команды играющие, как в этом случае. Но с составом Зенита все эти разговоры про судей, поля и прочее для бедных...это просто не нужно такой монопольной команде, они берут любых исполнителей на любые роли, игроков, тренеров и прочее.
Спасибо, что есть такие команды как Крылья, Краснодар, хоть что-то интересное иногда бывает
И то этот вопиющий казус....неимоверный форс-мажор....произошёл из-за того что Зенит 50 минут играл в меньшинстве....
Надеюсь сегодня Кассьера (положивший в том матче мяч зашиворот Крицюку на 67-й минуте) исправится...и направит его в ворота соперников Зенита.....
И то этот вопиющий казус....неимоверный форс-мажор....произошёл из-за того что Зенит 50 минут играл в меньшинстве....
Надеюсь сегодня Кассьера (положивший в том матче мяч зашиворот Крицюку на 67-й минуте) исправится...и направит его в ворота соперников Зенита.....