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Радимов: «Нас ожидает интересный матч, „Крылья“ не будут закрываться»

22 июля 2022, 15:50
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)3 : 0Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов считает «Зенит» однозначным фаворитом в матче РПЛ против «Крыльев Советов».

Могут ли «Крылья» создать проблемы «Зениту»? Смотря как «Крылья» выйдут. Если «Крыльям» повезёт, и они забьют первый гол, то может случиться что угодно. Нас ожидает интересный матч, поскольку «Крылья» не будут закрываться: они просто это не умеют. «Зенит» естественно фаворит, потому он чемпион и играет дома.

Ранее об этом высказался бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой.

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Все комментарии
протон
протон ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 00:05
Зенит по умолчанию самая техничная команда РПЛ, и все вещи, как не политый, не подстриденный газон, тактика мелкого фола на руку как раз менее техничным и быстрым командам..
Другое дело, что это футбол и всегда может быть неожиданный результат, особенно когда обе команды играющие, как в этом случае. Но с составом Зенита все эти разговоры про судей, поля и прочее для бедных...это просто не нужно такой монопольной команде, они берут любых исполнителей на любые роли, игроков, тренеров и прочее.
Спасибо, что есть такие команды как Крылья, Краснодар, хоть что-то интересное иногда бывает
nikoladolgov
nikoladolgov
22 июля в 20:22
Все только начинается !
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
22 июля в 18:06
Очень надеюсь, что Крылья дадут бой зениту и смогут набрать очки.
ДСА
ДСА
22 июля в 17:46
Надо ставить ТБ2,5.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
22 июля в 17:13
За полтора года ...в РПЛ...Зенит проиграл дома лишь однажды..."Сочи"...

И то этот вопиющий казус....неимоверный форс-мажор....произошёл из-за того что Зенит 50 минут играл в меньшинстве....

Надеюсь сегодня Кассьера (положивший в том матче мяч зашиворот Крицюку на 67-й минуте) исправится...и направит его в ворота соперников Зенита.....
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
22 июля в 17:00
Хитрый ёпта. Закрыться, терпеть и ждать своего шанса, а проводить быстрые контратаки пацаны Осинкина обучены и ещё в поиске, и есть, куда добавлять. Не торопиться главное. Идеально будет, когда миллеровцы попадут в цейтнот. Тут уже никто не поможет. Так их бил КББ, что в Рубине, что в Ростове.
drug01
drug01
22 июля в 16:24
Игра покажет?!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
22 июля в 15:51
Очень на это надеюсь...
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