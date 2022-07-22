Радимов: «Нас ожидает интересный матч, „Крылья“ не будут закрываться»

Главный тренер «Зенита-2» считает «Зенит» однозначным фаворитом в матче РПЛ против «Крыльев Советов».

Могут ли «Крылья» создать проблемы «Зениту»? Смотря как «Крылья» выйдут. Если «Крыльям» повезёт, и они забьют первый гол, то может случиться что угодно. Нас ожидает интересный матч, поскольку «Крылья» не будут закрываться: они просто это не умеют. «Зенит» естественно фаворит, потому он чемпион и играет дома.