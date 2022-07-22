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Петржела: «Вероятность чемпионства „Спартака“ — ноль процентов»

22 июля 2022, 17:46

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела считает, что у «Спартака» нет шансов достичь успеха в нынешнем сезоне РПЛ.

Вероятность чемпионства «Спартака»? Ноль процентов. У них нет шансов на чемпионство или какие-то медали в этом сезоне. Это просто невозможно для них. Я не верю в них. Чемпионом, конечно же, станет «Зенит». Кстати, Федун и Зарема еще в клубе?

Ха-ха, мне казалось, что они уже закончили. Это смешно, что они еще работают.

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Все комментарии
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 16:40
Вероятностно 0 не бывает: либо будет либо нет, а это уже 50 %, недоучка !
Сп62
Сп62
22 июля в 20:30
Говорят же - что малый, что старый - всё одно. Вот и получаем детский лепет от ветерана.
sv_1969
sv_1969 ответ Ilya Seedyakin (раскрыть)
22 июля в 20:27
Ааа !Я перепутал ! Ссылку давать нельзя но вот выдержка : Бывший главный тренер питерского «Зенита» Властимил Петржела был выписан из психиатрической больницы, где он проходил курс лечения от пристрастия к азартным играм. Он все деньги сливал в казино! И в 2008 году лечился!
sv_1969
sv_1969 ответ SHMEL (раскрыть)
22 июля в 20:24
Флаг Вам в руки и барабан на шею!))) Рад за Вас!
SHMEL
SHMEL ответ sv_1969 (раскрыть)
22 июля в 20:22
Да, вижу. Вторыми-третьими. Но речи о нас не было, статья о спартаке.
pomor45
pomor45 ответ ZIBO rock (раскрыть)
22 июля в 20:13, ред.
Не солидно как-то. Проходной двор какой-то.
pomor45
pomor45
22 июля в 20:11
Надо сказать, что пана заносит. Шансы всё-таки не нулевые, да и Федун в Спартаке не работает, а владеет им.
Байкал-38
Байкал-38
22 июля в 19:26
Скорее всего Спартак даже ушёл в минус.
Carl Lewis
Carl Lewis
22 июля в 19:19
Рано ещё.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin ответ sv_1969 (раскрыть)
22 июля в 19:18
Ну не, он же не нарик, который нажитое бабло сливает, прекрасно его понимаю, старикан хочет заработать, другое дело, что, кроме как сказками о былых временах ему похвастаться нечем, вот и городит, о чем лопата в огороде пошлет, другое дело - как скоро его слушать его перестанут
sv_1969
sv_1969 ответ Ilya Seedyakin (раскрыть)
22 июля в 19:03
Дык так и есть! А про таблетки я имел ввиду те на которые все бабло сливают!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
22 июля в 18:59
Знатно он их протроллил...
Caniggia
Caniggia
22 июля в 18:49
Надо его в пару к Боярскому приглашать, пусть сидят троллят Спартак два дурня за бутылкой!
David Young
David Young
22 июля в 18:48
Ноль процентов? Это явное преувеличение.
старина
старина
22 июля в 18:44
Этот дуралей уже не знает,как примазаться.Хоть дворником его чтоли возьмите в питерский клуб
galem72
galem72
22 июля в 18:44
Этот упырь всё место себе в гаспроме пробивает. Только и поёт во славу зенита.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin ответ sv_1969 (раскрыть)
22 июля в 18:39
На таблетки он уже заработал на несколько поколений вперёд, а, коль не ймется, пусть Русской выпьет или дальше что-то думает, в Зенит опять проситься - зашквар, хотя, по-моему, он именно этим и занимается
Jeck Denielse
Jeck Denielse
22 июля в 18:34, ред.
Мне понравился Спартак...точнее его игра...в первые 20 минут Суперкубка....
Испугавшись данного не самого приятного чувства оставил телевизор и пошёл выгулить собаку....
Прихожу...всё нормально...уже 2:0...
Отлегло....

А по факту слов Петржелы - не лучший пенсионный чешский троллинг....
Столичная команда со 2-3-м бюджетом...с подбором игроков под сотню млн евро - априори не может не являться претендентом на золото...тем более на призовые места.....
ZIBO rock
ZIBO rock
22 июля в 18:27
Заходишь на Соккер почитать новости а читаешь бред маразматика!
antant1
antant1
22 июля в 18:21
Болтология о Спартаке зашкаливает
sv_1969
sv_1969 ответ Ilya Seedyakin (раскрыть)
22 июля в 18:15
На таблетки то надо!
sv_1969
sv_1969 ответ SHMEL (раскрыть)
22 июля в 18:13
А себя то видите в тройке?)))
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
22 июля в 18:13
Да, кто этого старикана слушает? Он, зарабатывает на старости лет, давая интервью для болельщиков Зенита, причем, по тем поводам, которые без него решены, и, больше никто им не интересуется
SHMEL
SHMEL
22 июля в 18:04
Сдаётся мне, что и в тройке их увидеть невозможно по окончании чемпионата.
нечитайло
нечитайло
22 июля в 18:04
Рано ещё заикаться
Ironigor
Ironigor
22 июля в 17:56
Об этом только незнают Федун и Зарема.
ДАША Д
ДАША Д
22 июля в 17:48
В начале пути шансы есть всегда.
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