Петржела: «Вероятность чемпионства „Спартака“ — ноль процентов»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела считает, что у «Спартака» нет шансов достичь успеха в нынешнем сезоне РПЛ.
Вероятность чемпионства «Спартака»? Ноль процентов. У них нет шансов на чемпионство или какие-то медали в этом сезоне. Это просто невозможно для них. Я не верю в них. Чемпионом, конечно же, станет «Зенит». Кстати, Федун и Зарема еще в клубе?
Ха-ха, мне казалось, что они уже закончили. Это смешно, что они еще работают.
Испугавшись данного не самого приятного чувства оставил телевизор и пошёл выгулить собаку....
Прихожу...всё нормально...уже 2:0...
Отлегло....
А по факту слов Петржелы - не лучший пенсионный чешский троллинг....
Столичная команда со 2-3-м бюджетом...с подбором игроков под сотню млн евро - априори не может не являться претендентом на золото...тем более на призовые места.....
Испугавшись данного не самого приятного чувства оставил телевизор и пошёл выгулить собаку....
Прихожу...всё нормально...уже 2:0...
Отлегло....
А по факту слов Петржелы - не лучший пенсионный чешский троллинг....
Столичная команда со 2-3-м бюджетом...с подбором игроков под сотню млн евро - априори не может не являться претендентом на золото...тем более на призовые места.....