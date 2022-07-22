Петржела: «Вероятность чемпионства „Спартака“ — ноль процентов»

Бывший главный тренер «Зенита» считает, что у «Спартака» нет шансов достичь успеха в нынешнем сезоне РПЛ .

Вероятность чемпионства «Спартака»? Ноль процентов. У них нет шансов на чемпионство или какие-то медали в этом сезоне. Это просто невозможно для них. Я не верю в них. Чемпионом, конечно же, станет «Зенит». Кстати, Федун и Зарема еще в клубе?

Ха-ха, мне казалось, что они уже закончили. Это смешно, что они еще работают.