Первый тренер Кокорина: «На пике карьеры Саше надо было ехать в Англию»

Валерий Стафёров, первый тренер нападающего «Фиорентины» , высказался об игре футболиста в Италии.

Сложно сказать, почему у Саши не получается в Италии. Он практически не играет, оценить его игру мы не можем. Тут зависит и от него, и от окружающих. Если Саша вернется домой, думаю, в России у него точно все должно получиться, психологически он раскрепостится. Он человек самолюбивый, надеюсь, он сможет собраться. Верю, что он сможет все же заиграть в Италии. Сможет выбраться из своей ситуации — респект ему, но Саше, конечно, тяжеловато. Частые травмы? Наверное, возраст сказывается, поэтому болячки начинают вылазить.

Я давно говорил родителям, что на пике карьеры надо было ехать в Англию, глядишь, все было сложилось иначе.