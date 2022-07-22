Soccer.ru
ГлавнаяНовостиНаши за рубежомИталия. Серия А 2022/2023

Первый тренер Кокорина: «На пике карьеры Саше надо было ехать в Англию»

22 июля 2022, 23:58

Валерий Стафёров, первый тренер нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина, высказался об игре футболиста в Италии.

Сложно сказать, почему у Саши не получается в Италии. Он практически не играет, оценить его игру мы не можем. Тут зависит и от него, и от окружающих. Если Саша вернется домой, думаю, в России у него точно все должно получиться, психологически он раскрепостится. Он человек самолюбивый, надеюсь, он сможет собраться. Верю, что он сможет все же заиграть в Италии. Сможет выбраться из своей ситуации — респект ему, но Саше, конечно, тяжеловато. Частые травмы? Наверное, возраст сказывается, поэтому болячки начинают вылазить.

Я давно говорил родителям, что на пике карьеры надо было ехать в Англию, глядишь, все было сложилось иначе.

Ранее спортдиректор «Фиорентины» назвал трансфер Кокорина ошибкой.

Все новости
Спортдиректор «Монако» подтвердил, что клуб не намерен продавать Головина
Вчера, 21:26
Тренер «Мохаммедана» Чернышов: «Готов снова поработать в России»
19 июля
Головин: «Рад и голу, и передаче. Тем более в ворота „Интера“»
17 июля
Головин забил и отдал голевой пас в товарищеском матче «Монако» с «Интером»
16 июля
Головин не торопится уходить из «Монако» — для шага вперед нужно ударно провести предстоящий сезон
15 июляМаксим Тарасов в блоге ПЕРСОНАльная опекаКомментарии2
Массажист Кокорина: «Как игрок Саша как будто не существует»
14 июля
Сортировать
Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 07:06
У него и так всё хорошо.
7v5asx7bzrm7
7v5asx7bzrm7
вчера в 07:05
Классная штука.
Gahi
Gahi
вчера в 05:24
Это 6 лет тому назад когда футболист сборной России Александр Кокорин был на пике своей формы и с дружбаном тусовались в ночном клубе Twiga на Лазурном берегу в Монте-Карло, где заказывали шампанское «Арман де Бриньяк» по 500 евро за бутылку. А всего щедрые игроки купили «на всех!» 500 таких бутылок на общую сумму 250 тысяч евро. «Шампанское выносили под гимн России и горящие бенгальские огни. Футболисты всех угощали». Но сколько у нас еще таких ребят, которые, как Кокорин, имеют Bugatti Veyron за 1,5 миллиона евро и при этом не умеют играть? И это всё на пике карьеры.
протон
протон ответ Василий 50 (раскрыть)
вчера в 03:43
Только уголовная, сейчас эта участь ждет экс игрока Анжи. Гаджи Махачева. 159 УК РФ. Вроде взрослые люди, а жизнь ничему таких не научила.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 03:37
Особого пика в его карьере я не припомню, максимум 7-10 мячей за сезон
Василий 50
Василий 50
вчера в 00:33
А что, у него была карьера?
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 00:31
Кокорин не интересен
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 00:30
Ему не нужен футбол
протон
протон
вчера в 00:06
Какие его годы!? Сейчас зарекомендует себя в Италии, потом годик-другой поиграет в Испании, а там и до Англии рукой подать, как раз пик карьеры наступит!
В Англии тюрьмы не очень, надо было в Швейцарию или Швецию уезжать, вот там было бы самое оно посидеть на пике.
протон
протон
вчера в 00:06
Там лавки удобнее - добавил тренер
На пике курьеры он в бутырку попал.
Schalke-04
Schalke-04
вчера в 00:04
Ох рассмешил.
Ironigor
Ironigor
вчера в 00:02
Да , вот там точно ему делать нечего.
Нет тёплого моря , классного массажиста и халявы !)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 