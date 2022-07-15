Головин не торопится уходить из «Монако» — для шага вперед нужно ударно провести предстоящий сезон

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15 июля 2022, 14:32

Будет непросто.

Предстоящий сезон станет для российского полузащитника Александра Головина уже пятым в составе «Монако» — туда он перешел после феерического выступления сборной России на домашнем чемпионате мира 2018 года. За это время он привык к реалиям французской Лиги 1, успел пару раз сменить амплуа, стал стабильно играть по 20+ игр за сезон. В таких условиях логичным были бы размышления пойти на повышение, поставить перед собой новый вызов. Но слухов об интересе к Александру – минимум.

Приходил в проблемный «Монако», работал с четырьмя тренерами

Именно после прихода Головина в «Монако» начался сильнейший кризис – команда слишком привыкла к продаже молодых талантов и с несыгранным составом едва избежала вылета из Лиги 1, а за 2018-2020 год «Монако» тренировали Жардим, Анри, вновь Жардим и Морено. Головин начал сезон 2018/19 с травмы, но потом в сложившихся условиях стал проводить максимально возможное время на поле.

С постепенным усилением состава россиянин не потерял место на поле – с приходом нового главного тренера Нико Ковача Головин сначала сместился глубже в центр поля, а затем вовсе ушел на позицию левого вингера. При этом под руководством хорвата Александр стал меньше времени проводить на поле.

Теперь Головин уже не является загадкой для европейских клубов – известно, что он хорош в созидании, создании вариативности атаки, атлетизме и силовой борьбе. Может взять на себя разные амплуа – как в глубине полузащиты, чтобы задавать ритм, так и ближе к атаке.

Ковач описал сильные стороны Головина:

Хороший футболист и очень умный парень, он мне нравится. У него прекрасная техника, отличный удар, кроссы, передачи, хорошее чувство мяча, обработка. Его травма в начале сезона стала большой проблемой. С его возвращением мы стали разнообразнее.

Но уже отмечаются проблемы с травмами – Головин так и не провел ни одного полного сезона в чемпионате Франции. Это можно списать на жесткую манеру игры местных клубов, но повреждения могут начать преследовать игрока даже в случае переезда.

В любом случае, бороться за место в основе Александру уже не требуется. Нужно разве что окончательно прописаться в старте и выдать сезон, по результативности схожий с кампанией 2020/2021.

Агент Лахтер не верит в растущий спрос на Головина в «Монако»

В связи с тем, что Головин остается в «Монако» уже пятый год, появляются скептические комментарии о его перспективах в Европе – все же «Монако» давно имеет статус клуба, который зарабатывает на своих главных активах.

В июне о слухах относительно возможного перехода Головина в «Ньюкасл» высказался футбольный агент Деннис Лахтер:

«Монако» отказал «Ньюкаслу» продать Головина за 40 млн? Это полный бред. Почему-то такое пишут только в России, но в Европе футболиста по фамилии Головин никто не знает, во Франции его не особо воспринимают. А нам рассказывают, что он тащит, забивает и отдаёт. В «Монако» очень много игроков, которых после двух сезонов продают за большие деньги, а Головин играет четвёртый сезон и никак не уедет.

Но предложения по подписанию российского полузащитника все же есть, о чем говорит и агент игрока – претендовали на него клубы Испании и Англии. Прошедшей зимой сообщалось, что в переговоры включились «Вест Хэм», «Эвертон» и «Ньюкасл».

Все же нельзя исключать, что даже по трансферной стоимости Александр – один из главных активов монегасков как при Тчуамени, так и после его ухода. Портал Transfermarkt оценивает игрока, как и Бен-Йеддера, в 25 млн евро – дороже среди футболистов французского гранда разве что защитник Бенуа Бадиашиле (30 млн). Да и новый наставник «Монако» Филипп Клеман охотно соглашается с оценкой, что Головин имеет все качества, чтобы считаться «джокером» команды.

Сложившуюся ситуацию можно отнести скорее к тому, что «Монако» не хочет возвращаться к проблемам, с которыми столкнулось в 2018 году. Руководство монегасков наверняка станет более осторожно распоряжаться игроками обоймы. К тому же спрос на игроков с российским паспортом и ранее спрос был не велик.

Следующий сезон – в «Монако». Но можно посмотреть на дальнейшие перспективы

Французский гранд – едва ли не лучшее место для начала европейского этапа карьеры. Снова есть Лига чемпионов, команда на ведущих позициях в национальном чемпионате, к тому же внимательно относится к молодежи. Менять такие условия на вечно стагнирующий «Эвертон» и еще не поднявшийся в топ «Ньюкасл» действительно глупо. Более именитым клубам же потребуются более весомые доводы в пользу приобретения россиянина.

В идеале Головину надо повторить успех сезона 2020/2021 – тогда он забил 5 голов и отдал 9 результативных передач в 21-м матче Лиги 1. И требуется что-то сделать с постоянными травмами – целые годы 26-летний полузащитник не пропускает, но на месяц стабильно выбывает из основной обоймы.

В самом «Монако» с результатом не будет значительных проблем – ушел важный для команды опорник Орельен Тчуамени, но в остальном все более спокойно, главный тренер Клеман в команде уже полгода и вряд ли уйдет неожиданно скоро.

Волноваться за судьбу Головина точно не стоит – надо лишь внимательно следить за монегасками в грядущей кампании. Клубы, которые заинтересуются Александром, будут судить о нем на основе последней пары сезонов – с показателями в них у полузащитника все в порядке.