Тренер «Мохаммедана» Чернышов: «Готов снова поработать в России»

Главный тренер индийского «Мохаммедана» заявил, что готов вернуться к работе в России. 54-летний специалист с 2008 года не тренировал российские команды.

Индия настолько огромная, что ее нельзя узнать даже за всю жизнь. Она будет постоянно удивлять. Мы все знаем про Гоа, но местные говорят, что там есть места в тысячу раз лучше и красивее, но мы про них не знаем.

Когда домой? Я тренирую свой клуб и уважаю эту работу. Разумеется, если у меня будет достойное приглашение из России, то я его рассмотрю. Если оно устроит меня, то я готов снова поработать в России.