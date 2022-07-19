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Тренер «Мохаммедана» Чернышов: «Готов снова поработать в России»

19 июля 2022, 09:47

Главный тренер индийского «Мохаммедана» Андрей Чернышов заявил, что готов вернуться к работе в России. 54-летний специалист с 2008 года не тренировал российские команды.

Индия настолько огромная, что ее нельзя узнать даже за всю жизнь. Она будет постоянно удивлять. Мы все знаем про Гоа, но местные говорят, что там есть места в тысячу раз лучше и красивее, но мы про них не знаем.

Когда домой? Я тренирую свой клуб и уважаю эту работу. Разумеется, если у меня будет достойное приглашение из России, то я его рассмотрю. Если оно устроит меня, то я готов снова поработать в России.

Исключаю ли вариант с Первой Лигой? Нет, если эта команда амбициозная и ставит задачу выхода в РПЛ, то меня бы это заинтересовало. Россия у меня стоит на первом месте.

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Все комментарии
альсато
альсато
19 июля в 11:19
Когда мне человек говорит, что я хочу ПОРАБОТАТЬ, для него у меня ОДИН ответ-иди ПОРАБОТАЙ в другом месте!
sv_1969
sv_1969
19 июля в 11:14
Я и забыл про Андрея!
alexgurzan
alexgurzan ответ 1 984 (раскрыть)
19 июля в 10:06
Добрый день.
Ваша формулировка верна. Каждая из команд должна выиграть один тайм.
c77n8f4khsz5
c77n8f4khsz5
19 июля в 09:51
Только в России тобой никто не интересуется...
VeniaminS
VeniaminS
19 июля в 09:50
надо попробовать.
Гость
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