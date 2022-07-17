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Головин: «Рад и голу, и передаче. Тем более в ворота „Интера“»

17 июля 2022, 00:28

Полузащитник «Монако» Александр Головин поделился мыслями о товарищеском матче с «Интером» (2:2), в котором он забил и отдал голевой пас в первом тайме.

Получился отличный спарринг с серьезным, статусным соперником. Такие игры очень нужны во время подготовки, чтобы по-настоящему проверить себя. Думаю, мы смотрелись достойно. Как ни крути, личные показатели тоже важны, поэтому, конечно, я рад и забитому мячу, и голевой передаче. Тем более в ворота такого противника.

Но давайте смотреть правде в глаза: это неофициальная игра, просто контрольный матч, так что не нужно его переоценивать. После перерыва было много замен, это обычная практика. Чаще всего в таких матчах мы играем по тайму.

Самое главное сейчас – хорошо подготовиться к сезону, к старту чемпионата и матчам квалификации Лиги чемпионов. И сегодняшняя встреча – это важный этап подготовки.

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ДАША Д
ДАША Д
17 июля в 06:09
Хоть у кого-то всё в порядке.
протон
протон
17 июля в 00:48
Молодец, Саня!!! так держать
Гость
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