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Медина: «ЦСКА станет чемпионом в этом сезоне»

вчера, 19:32
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)3 : 0Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

Полузащитник ЦСКА Хесус Медина считает, что армейский клуб станет чемпионом России в этом сезоне.

ЦСКА станет чемпионом в этом сезоне. А почему нет? Мы сможем.

ЦСКА начал новый сезон с двух побед — над «Уралом» (2:0) и «Сочи» (3:0).

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 02:48
Спишем это на победную эйфорию в первые несколько часов после окончания матча.
Выиграть чемпионат с 13 футболистами невозможно. 1-2 травмы и пздц придется ставить молодежь, а таких, как Дзагоев и Головин редко появляются.
Нужно усиление и брать очки на регулярной основе у аутсайдеров и середняков, ну и периодически брать очки в матчах с конкурентами.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 21:41
Хесус, ты играешь в ЦСКА а не в спартаке.
Beekeeper
Beekeeper ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 21:02
ну пускай дебютант отгрузит больше трешки в ворота сочи, это тоже будет не показатель.
pomor45
pomor45
вчера в 20:58
Это, если матч в поддержку бывшего тренера, считать игрой.
kaktus903
kaktus903
вчера в 20:55, ред.
Прекращайте курить запрещённые препараты
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 20:35
Ну пока еще рановато делать такие заявления.
stanichnik
stanichnik
вчера в 20:28
Над Уралом сегодня даже дебютант поглумился, отгрузив в его ворота даже больше армейцев на один мяч, так что это не показатель.
trmjxy7ztsy2
trmjxy7ztsy2
вчера в 20:02
Зачем так болтать!!!!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 20:00
Почему этого не будет? Ответ прост. Для победы в ЧР нужен состав примерно 18- -20 человек относительно равноценных. Такого в ЦСКА нет. Нет надежной защиты, нет опорной зоны, нет стабильного нападения. Пока на энтузиазме. Надо быть реалистами.
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:59
Он просто не в курсе, что Газпром заведует всем футболом в России.
sv_1969
sv_1969
вчера в 19:54
Блин я конечно за чтобы газпромовского выкидыша скинули с трона , но такие заявления после двух игр это не комильфо!
Capral
Capral
вчера в 19:39, ред.
После двух побед над мягко говоря не самыми сильными соперниками и уже такие громкие заявления. Через несколько туров игра в Питере, которая, частично, возможно прояснит ситуацию..... Я- полностью за Федотова, но не думаю, что он, уже видит себя чемпионом. Всё-таки, надо реально смотреть на вещи.
Путин007
Путин007
вчера в 19:36
а говорят нет эйфории ну ну...
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 19:36
Почему бы нет ?
Играйте как сегодня и бог вам в помощь.
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