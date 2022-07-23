Медина: «ЦСКА станет чемпионом в этом сезоне»

Полузащитник ЦСКА Хесус Медина считает, что армейский клуб станет чемпионом России в этом сезоне.
ЦСКА станет чемпионом в этом сезоне. А почему нет? Мы сможем.
ЦСКА начал новый сезон с двух побед — над «Уралом» (2:0) и «Сочи» (3:0).
Полузащитник ЦСКА Хесус Медина считает, что армейский клуб станет чемпионом России в этом сезоне.
ЦСКА станет чемпионом в этом сезоне. А почему нет? Мы сможем.
ЦСКА начал новый сезон с двух побед — над «Уралом» (2:0) и «Сочи» (3:0).
Выиграть чемпионат с 13 футболистами невозможно. 1-2 травмы и пздц придется ставить молодежь, а таких, как Дзагоев и Головин редко появляются.
Нужно усиление и брать очки на регулярной основе у аутсайдеров и середняков, ну и периодически брать очки в матчах с конкурентами.
Выиграть чемпионат с 13 футболистами невозможно. 1-2 травмы и пздц придется ставить молодежь, а таких, как Дзагоев и Головин редко появляются.
Нужно усиление и брать очки на регулярной основе у аутсайдеров и середняков, ну и периодически брать очки в матчах с конкурентами.
Играйте как сегодня и бог вам в помощь.
Играйте как сегодня и бог вам в помощь.