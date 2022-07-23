Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о предстоящем матче 2-го тура РПЛ против «Краснодара».

Как сыграют команды? Я не экстрасенс и не колдун, я привык анализировать прошедшие игры, а не предстоящие, поэтому не знаю.

До сих пор непонятно, что из себя представляет главный тренер «Спартака» и в какой футбол играет его команда. После разгрома от «Зенита» в Суперкубке он был в шоковом состоянии. Ничья с «Ахматом» немного обнадежила, но пока прошло всего две игры и выводы делать рано. В Грозном в стартовом составе «Спартака» играл Зиньковский — великолепное приобретение, но это не отменяет тот факт, что уход Бакаева — преступление со стороны клуба и руководства.

По составу у «Спартака» никакого преимущества перед «Краснодаром» нет. Можно вспомнить, как «Краснодар» сразу после отъезда легионеров приехал в Москву и обыграл «Спартак». С тех пор «Краснодар» стал только сильнее, у «красно-белых» два новых человека появилось, уехал Бакаев. За «Краснодар» играют свои пацаны и это правильно, пример для остальных. Андрей Аршавин говорит, что нужно больше россиян внедрять в состав и я с ним полностью согласен.

Если «Спартак» в этом году продвинется хотя бы на два места вперед в таблице — это уже будет хорошо. Восьмое место — нормальный результат, несмотря на то, что генеральный директор заявляет о борьбе за золото.