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Кавазашвили: «Восьмое место — нормальный результат для „Спартака“»

вчера, 14:16
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Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о предстоящем матче 2-го тура РПЛ против «Краснодара».

Как сыграют команды? Я не экстрасенс и не колдун, я привык анализировать прошедшие игры, а не предстоящие, поэтому не знаю.

До сих пор непонятно, что из себя представляет главный тренер «Спартака» и в какой футбол играет его команда. После разгрома от «Зенита» в Суперкубке он был в шоковом состоянии. Ничья с «Ахматом» немного обнадежила, но пока прошло всего две игры и выводы делать рано. В Грозном в стартовом составе «Спартака» играл Зиньковский — великолепное приобретение, но это не отменяет тот факт, что уход Бакаева — преступление со стороны клуба и руководства.

По составу у «Спартака» никакого преимущества перед «Краснодаром» нет. Можно вспомнить, как «Краснодар» сразу после отъезда легионеров приехал в Москву и обыграл «Спартак». С тех пор «Краснодар» стал только сильнее, у «красно-белых» два новых человека появилось, уехал Бакаев. За «Краснодар» играют свои пацаны и это правильно, пример для остальных. Андрей Аршавин говорит, что нужно больше россиян внедрять в состав и я с ним полностью согласен.

Если «Спартак» в этом году продвинется хотя бы на два места вперед в таблице — это уже будет хорошо. Восьмое место — нормальный результат, несмотря на то, что генеральный директор заявляет о борьбе за золото.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 03:11
Ну как то очень оптимистично звучит! Место во втором десятке с супер игроками это то самое!
альсато
альсато
вчера в 17:43
что будет в итоге-узнаем в мае следующего года.....если же Спартак поднимется...хоть на одну ступеньку выше (в таблице) по сравнению предыдущего сезона-Будет успех!..только это уже будет без абаскаля)))))
Capral
Capral ответ Caniggia (раскрыть)
вчера в 15:46
Обида говорит в Анзоре....
Caniggia
Caniggia
вчера в 15:29, ред.
Ну по логике Анзора, если 8-е место нормальный для Спартака результат, то места с 9 по 13 - тоже, в принципе, ништяк. Не вылетели и ладно!
Capral
Capral ответ ermak6848 (раскрыть)
вчера в 15:01
Это любой клуб России должен составлять конкуренцию Спартаку, а не наоборот. Спартак- слишком большой клуб, со Славной историей!!! Во всём остальном с Вами согласен!
Capral
Capral
вчера в 14:52
Вот, сколько читаю Анзора, столько раз задаю себе вопрос: почему, он, так много уделяет времени Спартаку, в котором провёл всего три сезона, и никогда не вспоминает Торпедо, за которое провел семь полноценных лет, играя вместе с Э.Стрельцовым? Видно, что душа у Кавазашвили болит за Спартак, а не за Торпедо....
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 14:41
Здравое суждение,чуть приукрашенное чрезмерным пессимизмом.
ermak6848
ermak6848
вчера в 14:23
Старый несёт какой-то бред...
фк СПАРТАК - должен составлять конкуренцию любому футбольному России и играть обязательно в Европе..
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