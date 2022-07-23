Циннбауэр: «„Ростов“ будет мотивирован, игра будет горячей»

Наставник «Локомотива» порассуждал о предстоящем матче 2-го тура РПЛ против «Ростова»

Как мы видим, «Ростов» немного по-другому структурирован, его игра отличается от игры прошлого года. Команда очень опасная, смотрели последнюю игру, они хорошо и быстро атакуют, поэтому нужно быть в полной готовности, чтобы противостоять этой команде. «Ростов» будет мотивирован, потому что там есть игроки, которые были в «Локомотиве», игра будет горячей.

Конечно, в матче не примет участие Рифат Жемалетдинов, тот игрок, которого нам будет не хватать. И, возможно, Марко Раконьяц не сможет принять участие, он получил удар в глаз на тренировке, но я видел его, ситуация намного лучше, возможно, получит игровые минуты.