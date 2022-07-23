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Федун не согласился с назначенным пенальти в ворота «Спартака»

вчера, 22:32
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Президент «Спартака» Леонид Федун не согласился с назначенным в ворота красно-белых пенальти, с которого «Краснодар» забил свой единственный гол в игре 2-го тура РПЛ.

Хорошая победа! Ну, конечно, в историю курьезных пенальти записана очередная прекрасная страница. Человеку со всего маху ударили в лицо — ставится пенальти. Я бы посмотрел на любого судью, который так принял бы себе в лицо мяч, и после этого играл. А так здорово. Всех с победой, идем по плану!

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Все комментарии
Terek-Anji
Terek-Anji
сегодня в 01:18
Смешной такой этот Федусь))) через тур будет грозиться о снятии команды с турнира.
Галя Каблукова
Галя Каблукова
сегодня в 01:03
Удаление придумал судья.. Как и пенальти...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 00:33
Ошибки в пользу Спартака отметят другие. Зачем Федуну по этому поводу повторяться ? ))
ЧиП
ЧиП
сегодня в 00:26
Арнольдыч! Как мы тебя понимаем 🤨
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 00:06
"Ныть так ныть!",-сказал Арнольдыч,празднуя победу...
ABir
ABir
вчера в 23:48
Ну должен же был судья хоть как-то отметится против Спартака, а то коллеги не поймут и осудят
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 23:16
Так будь до конца честным, скажи, что вполне могли удалить Соболева и у игры был бы совсем другой коленкор. Нет, в своём стиле, все ошибки не в пользу "Спартака" отметил, а ошибки в пользу "Спартака" это так и надо.
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:59
Никто и не сомневался.
Сп62
Сп62 ответ Sukhoverkov2012 (раскрыть)
вчера в 22:58
Читай Аристотеля об истине.
Sukhoverkov2012
Sukhoverkov2012
вчера в 22:48
а спартак в своем стиле даже при выгреше плачет
ke82cceujq8c
ke82cceujq8c
вчера в 22:48
Победили и ладно
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 22:46
Как и предполагалось - БЛМщик Левников непременно нагадит . Нагадил таки с левым пенальти . Что и требовалось доказать !
Сп62
Сп62
вчера в 22:45
А за что ЖК показал Литвинову? Судество провалено, но Спартак с победой.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 22:39
Заодно можно пожаловаться на НЕпоказ второй жёлтой Соболю.
И на полиграф...
makkie
makkie ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 22:39
Судят по понятиям, а потом удивляются критике в свой адрес.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
вчера в 22:36
Ты же знаешь психологию наших судей. После ошибки в пользу Спартака ( не удалил Соболева за 2-ю желтую), он искал способ сгладить вину перед Краснодаром. Конечно там не было пенальти.
Petergoff
Petergoff
вчера в 22:34
А с КК сопернику, он согласился😆😆😆???
makkie
makkie
вчера в 22:34
Ни один адекватный человек здесь пенальти не увидит.
Только Левников усмотрел почему-то.
Гость
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