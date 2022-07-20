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Левников рассудит «Краснодар» и «Спартак». Назначения на 2-й тур РПЛ

20 июля 2022, 11:54

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 2-го тура Российской Премьер-лиги.

22 июля (пятница)

«Зенит» – «Крылья Советов»: судья – Артём Чистяков, ассистенты судьи – Алексей Ширяев, Андрей Гурбанов; резервный судья – Константин Аверьянов; VAR – Виталий Мешков; AVAR – Роман Усачев; инспектор – Алексей Резников.

23 июля (суббота)

ЦСКА – «Сочи»: судья – Владимир Москалёв, ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Максим Ковалёв; резервный судья – Алексей Лапатухин; VAR – Василий Казарцев; AVAR – Алексей Воронцов; инспектор – Вячеслав Харламов.

«Оренбург» – «Урал»: судья – Ян Бобровский, ассистенты судьи – Валентин Мурашов, Илья Елеференко; резервный судья – Михаил Черемных; VAR – Сергей Иванов; AVAR – Дмитрий Чельцов; инспектор – Игорь Синер.

«Краснодар» – «Спартак»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Андрей Веретешкин, Рустам Мухтаров; резервный судья – Дмитрий Стрельцов; VAR – Евгений Кукуляк; AVAR – Николай Богач; инспектор – Александр Гвардис.

24 июля (воскресенье)

«Химки» – «Пари НН»: судья – Артём Любимов, ассистенты судьи – Рашид Абусуев, Дмитрий Жвакин; резервный судья – Андрей Фисенко; VAR – Антон Фролов; AVAR – Андрей Болотенков; инспектор – Александр Колобаев.

«Динамо» – «Торпедо»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Дмитрий Сафьян; резервный судья – Рафаэль Шафеев; VAR – Сергей Карасёв; AVAR – Константин Шаламберидзе; инспектор – Юрий Баскаков.

«Локомотив» – «Ростов»: судья – Алексей Сухой, ассистенты судьи – Валерий Данченко, Арам Петросян; резервный судья – Серей Цыганок; VAR – Анатолий Жабченко; AVAR – Алексей Лунёв; инспектор – Николай Левников.

«Ахмат» – «Факел»: судья – Алексей Амелин, ассистенты судьи – Владимир Миневич, Михаил Иванов; резервный судья – Игорь Низовцев; VAR – Павел Кукуян; AVAR – Алексей Стипиди; инспектор – Александр Гончар.

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Все комментарии
makkie
makkie
20 июля в 21:31
Безбородов, Левников... когда-то были адекватными судьями, а сейчас как с цепи сорвались в матчах Спартака. То удаление, то пенальти, то незамеченные фолы...

Цирк с первых туров РПЛ.
старина
старина ответ Dima salev (раскрыть)
20 июля в 16:25
    ДАША Д
    ДАША Д
    20 июля в 14:59
    По любому Левников попадет под раздачу гневных отзывов.
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ ответ Товарищ Маузер (раскрыть)
    20 июля в 14:12
    Ловчев уже пишет конспект на эту тему.
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ ответ v54sswjwk9uq (раскрыть)
    20 июля в 14:11
    Они все из штаба федуна.
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    20 июля в 14:08
    Сочувствую Левникову, ему надо надеть шлем и заглушить уши от спартаковского стона.
    ermak6848
    ermak6848
    20 июля в 13:42
    Судья - как флюгер..
    Dima salev
    Dima salev
    20 июля в 13:36
    Я не болельщик Спартака но с интересов смотрю матч и обожаю когда они ноют что судя помог выиграть Спартак
    ABir
    ABir
    20 июля в 13:10
    ВАР им в помощь
    Товарищ Маузер
    Товарищ Маузер
    20 июля в 12:55
    Предлагаю Спартаку заранее подать жалобу на несправедливое удаление и неназначенный пенальти - чего тянуть-то?
    альсато
    альсато ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
    20 июля в 12:50
    приветствую дружище!...так то ..ОЧКИ-зарабатывать надо))))
    альсато
    альсато
    20 июля в 12:47
    вот вам пример...с одним из (знакомых) судей договорились (в не закона) провести отчет (по времени) прямой игры чемпионата (по второму секундомеру) на его взгляд....получилось так, что в первом тайме-6 минут не было мяча в игре, во втором-11-ть!...при этом судья добавил к первому тайму-минуту, во втором-три!..на мой логичный вопрос.."Кирилл, а ху..ли ты так мало добавил"))))..получил не менее логичный ответ:" Саныч, я тебе Павка Корчагин что ли, ты чо хочешь, чтоб меня как буратино подвесили над очагом?"......Вот над чем нужно думать!..."леха 50" ПОДНЯЛ ВАЖНУЮ И НУЖНУЮ ТЕМУ!..люди приходят на зрелище, а не на то, кто красивей корчится в форме одежды номер 2!
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    20 июля в 12:45
    Ой ли ?!
    v54sswjwk9uq
    v54sswjwk9uq
    20 июля в 12:42
    Безбородов, Левников, следующий будет Москалев, а потом Кукуян.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
    20 июля в 12:39
    А что так резко поменялось? Левников не так давно был отстранён за грубые "ошибки" в пользу Спартака в игре с Ростовом? Во втором туре, а перед этим Москалева накосячил в игре с Сочи и тоже в пользу Спартака, и тоже был отстранён. Успокойся, Левников, не подведёт. После этого тура Галицкий будет жаловаться, вот увидишь!
    СЫН ДЕДА
    СЫН ДЕДА
    20 июля в 12:32
      Алексей Коротеев
      Алексей Коротеев
      20 июля в 12:27
      Нуууу ! Решили с первых туров задавить ! То Безбородов ,вот теперь этот кафрлавер БЛМ-щик Левников . Жаль потерянных очков .
      Сп62
      Сп62
      20 июля в 12:19
      Тревожит на ВАРе Кукуляк. Как бы не проявил излишнюю инициативу.
      ABir
      ABir
      20 июля в 12:17
      Пусть судит, лишь бы не косячил
      wbd84wfzexk4
      wbd84wfzexk4
      20 июля в 11:58
      судьи свое дееело знают...
      Гость
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