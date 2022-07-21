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ЭСК поддержала все решения Безбородова в матче «Ахмат» – «Спартак»

21 июля 2022, 18:33
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)1 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Во вторник, 19 июля, состоялось заседание экспертно-судейской комиссии при президенте РФС. Было рассмотрено обращение футбольных клуба «Спартак» относительно судейства Владислава Безбородова в матче с «Ахматом» (1:1).

«Спартак» обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Владислава Безбородова в эпизодах с удалением игрока «Спартака» Матея Рыбуса на 41-й минуте матча, взятием ворот «Спартака» на 45+4-й минуте матча, неназначением 11-метровых штрафных ударов в ворота «Ахмата» на 50-й, 77-й минутах матча и неудалением игрока «Ахмата» Георги Шелия на 87-й минуте матча.

Решения комиссии

1. Судья правильно удалил с поля за второе предупреждение в матче игрока команды «Спартак» №13 Матея Рыбуса на 41-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что в данном игровом эпизоде судья вынес первое предупреждение игроку команды «Спартак» №13 Матею Рыбусу за неуважение к игре, выраженное в задержке соперника двумя руками без возможности бороться за мяч, а следом вынес ему второе предупреждение за неспортивное поведение, так как данный игрок, откинув мяч после остановки игры судьёй, стал участником конфликта с игроком команды «Ахмат» №4 Дарко Тодоровичем, схватив его рукой за горло. Комиссия единогласно поддерживает решение судьи удалить с поля игрока команды «Спартак» Матея Рыбуса за два предупреждения, полученные им в данном игровом эпизоде, что абсолютно соответствует Правилам игры и инструкциям, данным судьям Департаментом судейства РФС и УЕФА.

2. Судья правильно засчитал взятие ворот команды «Спартак» на 45+4-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что в момент удара головой атакующим игроком команды «Ахмат» №94 Артёмом Тимофеевым в направлении ворот, его партнер по команде №59 Евгений Харин, находящийся в офсайдной позиции, не влиял на вратаря команды «Спартак», так как он не закрывал линию обзора вратарю в момент удара и вратарь, отчетливо видя этот момент, физически не мог среагировать и парировать мяч, который двигался в угол от вратаря. Что касается добавленного времени, его контроль находится только в компетенции судьи, в действиях которого комиссия не усмотрела ничего, что могло противоречить правилам игры.

3. Судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота команды «Ахмат» на 50-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что, по мнению всех членов комиссии, контакт между игроком обороняющейся команды «Ахмат» №25 Антоном Швецом и атакующим игроком команды «Спартак» №10 Квинси Промесом, двигающимися в одном направлении, являлся естественным и ненаказуемым, так как действия защитника не выходили за рамки допустимых единоборств.

4. Судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота команды «Ахмат» на 77-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что контакт мяча с рукой игрока обороняющейся команды «Ахмат» №44 Юрия Журавлева в собственной штрафной площади являлся ненаказуемым, так как, согласно Правилам игры, положение руки, находящейся в упоре или двигающеюся в упору, считается естественным, и контакт является наказуемым только в случае, если рука вытянута и стелется по газону или есть намеренное движение руки к мячу. По причине того, в данном игровом эпизоде отсутствуют указанные критерии, комиссия единогласно поддерживает решение судьи продолжить игру.

5. Судья правильно не удалил с поля вратаря команды «Ахмат» №88 Георги Шелия и правильно не назначил 11-метровый удар в ворота команды «Ахмат» на 87-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что действия вратаря команды «Ахмат» №88 Георги Шелия, допустившего толчок ногой соперника №7 Александра Соболева, по мнению всех членов комиссии, квалифицируются как неспортивное поведение, ввиду отсутствия чрезмерной силы, наказуемые предупреждением, которое было ошибочно не вынесено арбитром. 11-метровый удар верно не назначен по причине предшествующего нарушения в атакующей фазе игры со стороны нападающего команды «Спартак» №7 Александра Соболева против вратаря команды «Ахмат» №88 Георги Шелия, которое судья ошибочно не зафиксировал.

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Все комментарии
Baggio R.
Baggio R.
22 июля в 11:13
Позорное решение! Трактуют правила как хотят, точнее как кому-то нужно.
Сп62
Сп62
21 июля в 22:14
Интересно, каким динамометром пользуется ЭСК для определения силы удара по телу (или "нажатие" на тело) соперника. И когда выдадут такой инструмент судьям? А то "на глаз" не у всех получается так, как у Безбородова.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
21 июля в 21:45
Федун сниматься будет?
протон
протон
21 июля в 21:41
Соболева в матче с Ахматом в Москве удалили вообще за то, что он сыграл в мяч, но нога по инерции уже задела ногу игрока Ахмата. То есть там не было умысла и не было агрессии, тем более не было применения чрезмерной силы, но удаление посчитали верным. Это вообще что такое?
морозз
морозз
21 июля в 21:27
Было бы странно если бы не поддержали…бомжи всегда дружны и стоят друг за друга горой! Наблюдал эту картину у винно-водочного магазина!
Андрей Соловьев
Андрей Соловьев ответ Валерыч (раскрыть)
21 июля в 20:51
Здесь с Вами скорее соглашусь
Шуnя771
Шуnя771
21 июля в 20:40
Сзади шипами и не КК?
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
21 июля в 20:36
Всё было по правилам
Валерыч
Валерыч ответ Андрей Соловьев (раскрыть)
21 июля в 20:21
Если так, то согласен. Пенальти не было.
Но Шелию нужно было удалять.
pomor45
pomor45
21 июля в 20:17
Решение вынесено, можно и обсудить его, т.к. это не будет давлением на комиссию. Смущает понятие - отсутствие чрезмерной силы. Что-то вроде: дал пощёчину - жёлтая, челюсть свернул - красная. Всё же тут более уместно судить не по силе воздействия, которую нечем измерить, а по намеренности действия. Шелия действовал намеренно и опасно, и не важно с какой силой, неважно, что обошлось без травмы. Такое действие заслуживает красной карточки.
Андрей Соловьев
Андрей Соловьев ответ Валерыч (раскрыть)
21 июля в 20:10
В момент удара по ноге Соболеву, мяч уже был за пределами поля, то есть вышел из игры, игра остановлена, какой пенальти после остановки игры?
Little Caprice
Little Caprice
21 июля в 20:09
ЭСК официально разрешил пинать соперника шипами бутс, главное делать это не в полную силу? Так это понимать?
старина
старина
21 июля в 20:01
Шелия заслужил КК.Остальное не так конечно очевидно.Но народ схавает.Только у меня просьба к болельщикам других команд,когда вас поддушат кроты,вспомните этот матч
crug7gc7c3ru
crug7gc7c3ru
21 июля в 19:43
Федун, уходи уже...
Валерыч
Валерыч
21 июля в 19:18, ред.
=толчок ногой соперника №7 Александра Соболева=
Не толчок, а умышленный опасный и подлый удар по икроножной мышце.
Подлый, потому что Соболев в этот момент находился спиной к Шелии.
Опасный потому что удар бы нанесён шипами бутсы Шелии.
В этом случае, даже если удар был незначительной силы,
он мог повлечь за собой нанесение травмы Соболеву.
Шелию нужно было удалять с дисквалификацией
на несколько матчей.
Ну, и конечно, после такого удара по ноге Соболева нужно было назначить
пенальти в ворота Ахмата. Когда умышленно бьют по ногам атакующего игрока
находящегося в штрафной площади - это однозначно пенальти.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
21 июля в 19:17
Главное, что не было сомнений у ЭСК все решения судьи поддержали единогласно. В Спартаке Правил не знают и не читают?
e39qwmu4xvss
e39qwmu4xvss
21 июля в 18:46
Безбородова не устроила сумма на этот раз.
phantom-k
phantom-k
21 июля в 18:40
Пенальти не было потому что был фол который судья не зафиксировал… чтооооо? А есть методичка как отделить толчок ногой от удара ногой???
xc556y5caejd
xc556y5caejd
21 июля в 18:35
Всё было по правилам
Гость
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