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ЭСК признала правоту Безбородова по всем эпизодам матча «Ахмат» — «Спартак»

20 июля 2022, 20:45
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)1 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

ЭСК РФС вынесла решение относительно спорных моментов матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги между «Ахматом» и «Спартаком» (1:1).

«Спартак» попросил ЭСК разобрать пять спорных моментов встречи. Итог заседания — главный арбитр матча Владислав Безбородов прав во всех эпизодах, которые просил рассмотреть «Спартак».

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Александр Захаревич (раскрыть)
21 июля в 16:50, ред.
Уважаемый, в определённых кругах говорят, за базар надо отвечать. Приведи мне хоть одно моё высказывание о судействе в играх названных тобой команд. Я комментирую судейство в играх Спартака, так как идёт поток кляуз от этого клуба. Пойдут кляузы от ЦСКА, или Зенита, выскажу и не как болельщик, или противник Спартака. Вот тогда ты и обвинишь меня. А пока твой базар не по адресу.
альсато
альсато
21 июля в 14:17
Играть-не играют, а ноют и ноют, при чем от болельщика до руководителя....Спартачи, команда у вас слабая, за тренерский штаб-вообще даже говорить не хочется...
Александр Захаревич
Александр Захаревич ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
21 июля в 13:14
Давно не секрет, что для вас трактовка одних и тех же нарушений в играх зенит,Сочи,ЦСКА с другими соперниками ( в пользу ЦСКА,зенита,Сочи)это норма.
А вот такие же нарушения в играх Спартак трактуются в сторону соперника.
Сп62
Сп62
21 июля в 12:30
Если инициатива в толковании правил у судей была бы минимальна, тогда с работой судей элементарно справилась бы программа-робот на ВАРе в течении нескольких секунд. Однако, всё отдаётся на откуп судьям, а ЭСК, естественно,
своих не осудит.
Сп62
Сп62
21 июля в 12:21
Ну, если откидка мяча и игра шипами в икроножную мышцу это ЖК, то "честнейшие люди" в ЭСК далеко пойдут.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
21 июля в 11:35
Сначала у Заремы, а потом и у КБ фанов.
Товарищ Маузер
Товарищ Маузер ответ 25процентный клоун (раскрыть)
21 июля в 11:15
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    21 июля в 11:11
    Наладится ? ))) У кого ? ))
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Товарищ Маузер (раскрыть)
    21 июля в 11:04
    колено отлетает в один момент,дальше дело времени. не думаю что ситуацию можно было бы спасти
    Футбольный Гуру
    Футбольный Гуру
    21 июля в 09:04
    Нужно срочно снимать команду с турнира, заговор налицо
    ZIBO rock
    ZIBO rock
    21 июля в 09:03, ред.
    "Жиго сломал тренер"!))) При чем тут Дзюба!)))
    Таким же макаром у нас и судей в РФС отмазывают!
    Товарищ Маузер
    Товарищ Маузер ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    21 июля в 08:42
    Нет. Столкновение было, и поменяй его тренер сразу - всё обошлось бы. А так Жига ещё 5 минут скакал по полю добивая себя. Так что тут вина полностью на тренере
    Знатог
    Знатог
    21 июля в 08:35
    В международных матчах если игрок прервал рукой острую прострельную передачу это всегда 100% пенальти.
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Товарищ Маузер (раскрыть)
    21 июля в 08:12
    нет, Дзюба, одним ударом, остальное лирика, дело времени.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    21 июля в 08:12
    Лучший армеец любит выдумки, Велика на 6 матчей наказали, причём сразу, ещё до разбора полётов, а что уж там потом было не имеет значения.
    Рыжик-Мурыжик
    Рыжик-Мурыжик
    21 июля в 06:04, ред.
    Что и требовалось доказать.Не помешало бы для спартаковского руководства назначить принудительно-показательное обучение футбольным правилам
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    21 июля в 06:00
    По закону жанра, как мне подсказывает внутренний голос, в следующем матче с участием Спартака, кроты могут подарить победу клубу. Так устроена система и не удивляться. И "счастливчиком" будет Краснодар. По понятиям жили, по понятиям и работают. Заметил ещё одну особенность. Казалось бы судья, который накосячил до и, которого прикрыли, ставят судить команды, чьи отцы командиры сидят в руководстве РФС). Почему так? Что это? Ждут благодарности за крышу?). Совпадение? Чё то не думаю). Мутно и темно.
    амурец
    амурец
    21 июля в 05:47
    Заговор 😂
    Валерыч
    Валерыч
    21 июля в 04:43, ред.
    Просто - беспредел.
    Значит, теперь можно сзади по ногам бить шипами?
    ВАЙПЕР
    ВАЙПЕР
    21 июля в 03:44
    Пора уже штрафовать спартак за ложные доносы, и подарить им и зареме книжку с правилами
    sir_Alex
    sir_Alex
    21 июля в 03:02
    Плохому танцору всегда что-то мешает.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    21 июля в 01:10
    Не думаю, что Спартак успокоится, Зарема еще не выступала в этом "концерте".
    Союзник противников
    Союзник противников
    21 июля в 00:59, ред.
    Лютший,панимаш...
    ПРикладные футбольные историки "Спартака" вышли на тропу в*йны.Оппоненты,потирая руки,начинают пересматривать победные матчи девяностых.А жизнь идёт сейчас...
    Товарищ Маузер
    Товарищ Маузер ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    21 июля в 00:08, ред.
    Жигу не Дзюба сломал, а тренер, который упорно не менял его после столкновения
    Товарищ Маузер
    Товарищ Маузер
    21 июля в 00:06
    Это беспредел - срочно сниматься с чемпионата!
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    20 июля в 23:58
    Противостоять антифедунскому заговору судейских можно только одним способом...
    Играть так хорошо чтоб они и думать не могли про предвзятость...коль доказать её невозможно...
    Онотолий Вассерман
    Онотолий Вассерман
    20 июля в 23:48
    После того как эти честнейшие люди вынесли свое решение самое время Федуну и Зареме извинится...
    Галя Каблукова
    Галя Каблукова
    20 июля в 23:24
    Статья о Спартаке, а пасутся лютые друзья на ветке.. И после этого спорить ,кто самый популярный клуб в России ???По мне ,так все равно, как судил условный Иванов.. Воронежский Факел.. Если болеешь за Зенит..
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    20 июля в 23:05
    И что Спартак будет делать?
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    20 июля в 22:54
    АВir "Вектор судейству задан. ЭСК показал себя во всей красе. Любой судья в спорных эпизодах против Спартака будет оправдан ЭСК" Теория всемирного заговора против Спартака подтверждается? В таких случаях возникает вопрос. А кому это надо и зачем? Было бы понятно. если бы Спартак вел борьбу за чемпионство, а так то зачем? В районе 7-11 места почти десяток команд обитают и никто не ноет.
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