ЭСК признала правоту Безбородова по всем эпизодам матча «Ахмат» — «Спартак»

ЭСК РФС вынесла решение относительно спорных моментов матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги между «Ахматом» и «Спартаком» (1:1).
«Спартак» попросил ЭСК разобрать пять спорных моментов встречи. Итог заседания — главный арбитр матча Владислав Безбородов прав во всех эпизодах, которые просил рассмотреть «Спартак».
1. Судьи судят по рекомендациям ФИФА. Их инициатива в толковании Правил минимальна. Все эпизоды расписаны и до судей доведены трактовки.
2. Судьи люди, обладающие определенными психологическими свойствами. И когда со стороны Спартака все время и постоянно идут оскорбления, обвинения, выпады, то судья невольно, на уровне подсознания в спорной и пограничной ситуации примет решение не в пользу Спартака. Речь идет о мелких нарушениях. А в случаях пенальти, удалений и пр. судьи следуют указаниям.
Здесь инициатива недопустима.Так что надо успокоиться, заговор не искать, и все наладится.
1. Судьи судят по рекомендациям ФИФА. Их инициатива в толковании Правил минимальна. Все эпизоды расписаны и до судей доведены трактовки.
2. Судьи люди, обладающие определенными психологическими свойствами. И когда со стороны Спартака все время и постоянно идут оскорбления, обвинения, выпады, то судья невольно, на уровне подсознания в спорной и пограничной ситуации примет решение не в пользу Спартака. Речь идет о мелких нарушениях. А в случаях пенальти, удалений и пр. судьи следуют указаниям.
Здесь инициатива недопустима.Так что надо успокоиться, заговор не искать, и все наладится.