Экс-судья считает, что Черников не заслужил удаление в матче со «Спартаком»

Бывший российский арбитр Игорь Федотов выразил мнение, что главный судья матча «Краснодар» — «Спартак» Кирилл Левников ошибочно удалил полузащитника «быков» .

Черникова в матче со «Спартаком» удалили неправильно. Мы ориентируемся на ЭСК, который говорил, что Шелия не бил, а толкал Соболева в первом туре. Здесь Черников не бил, а толкал Мозеса ногой в бедро, а потом просто погладил рукой соперника. Это не красная карточка. В итоге судья должен был оставить «Спартак» вдесятером без Соболева, а в итоге «убил» «Краснодар».