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Экс-судья считает, что Черников не заслужил удаление в матче со «Спартаком»

вчера, 21:15
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Бывший российский арбитр Игорь Федотов выразил мнение, что главный судья матча «Краснодар» — «Спартак» Кирилл Левников ошибочно удалил полузащитника «быков» Александра Черникова.

Черникова в матче со «Спартаком» удалили неправильно. Мы ориентируемся на ЭСК, который говорил, что Шелия не бил, а толкал Соболева в первом туре. Здесь Черников не бил, а толкал Мозеса ногой в бедро, а потом просто погладил рукой соперника. Это не красная карточка. В итоге судья должен был оставить «Спартак» вдесятером без Соболева, а в итоге «убил» «Краснодар».

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 02:36
Я не понимаю, почему второй матч подряд пытаются оправдать агрессивные отмашки?! То орали, что надо удалять, а сегодня - не надо. Отмашки - грязь. И шелия, и сегодня этот калр заслужили красные.
dеigandre
dеigandre ответ Бакланский рубеж (раскрыть)
вчера в 23:41
Удар локтем в лицо. Вторая желтая=красная.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 21:58
Спартак просто обязан подать очередной протест.
Супервайзер
Супервайзер
вчера в 21:58
Черников такой ногомячист, которого можно удалять до выхода на поле.
А почему надо публиковать мнение какого-то Федотова, не понятно.
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж ответ dеigandre (раскрыть)
вчера в 21:58
За что удалять? Давай по факту. По какому пункту правил.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 21:58
...толкал...погладил...не бил... То ли публичный дом для однополых,то ли октагон со зверьём.Какие-то нефутбольные понятия.
dеigandre
dеigandre
вчера в 21:46
Интересно будет послушать, признает ли хоть один спартач, что судей купили, а Соболева должны были удалять? Или промолчат и будут радоваться позорной победе?
Little Caprice
Little Caprice
вчера в 21:21
"Мы ориентируемся на ЭСК, который говорил, что Шелия не бил, а толкал Соболева в первом туре. Здесь Черников не бил, а толкал Мозеса ногой в бедро, а потом просто погладил рукой соперника"

Звучит как неплохой троллинг ЭСК :)
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 21:16
Необязательное удаление
Гость
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